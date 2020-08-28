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З Успінням Пресвятої Бородиці 2020: красиві привітання в прозі
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28 серпня в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. У 2020 році цей день припадає на п'ятницю. Не забудьте привітати своїх близьких з цим світлим святом. Ось красиві привітання з Першою Пречистою у прозі для вірян!
Святкові привітання з релігійним святом Успінням Пресвятої Богородиці потішать ваших друзів та рідних, які сповідують християнство! Поздоровте їх зі світлим святом, яке українці відзначають цьогоріч у п'ятницю, 28 серпня.
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Ми зібрали для вас найкращі побажання українською мовою. Тисніть на пункт та переходьте до розділу з потрібними вам вітаннями:
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у прозі 28 серпня
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Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.
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Дорогі сестри та брати, бажаю всім щасливого свята Успіння Пресвятої Богородиці! У цей день ми святкуємо найвеличнішу віру, повноту життя і любові, перемогу свободи, свободи від гріха і всіх його наслідків, свободи, яка приведе нас від вічної смерті до вічного життя. Нехай в цей день наш дух наповниться оптимізмом і позитивною енергією, а Пресвята Богородиця стане джерелом натхнення і надії в нашому повсякденному житті та в наших думках. Всім бажаю святкування, повного радості та благодаті!
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Душевно вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Молитовно прошу для вас Божої допомоги у вашій земній юдолі, духовного і тілесного здоров'я, сили, надії та терпіння. Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.
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У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи та дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити та сподіватися. Нехай вдома мир панує і благодать, рідні будуть щасливі та здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає та оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.
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Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день! Нехай вона допоможе вам в житті та наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки. З Успінням Пресвятої Богородиці!
Короткі вітання на Першу Пречисту своїми словами
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Зі святим святом! Нехай ангели бережуть від горя, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб ніякі біди не затьмарювала блакитне небо.
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Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!
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З Успінням Пресвятої Богородиці вітаю всіх – зі святом! І бажаю всім нам терпимості, мудрості, зосередженості, толерантності, поваги один до одного, сумлінності та ощадливості!
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Нехай прекрасне християнське свято, Успіння Пресвятої Богородиці, буде світлим і дивовижним. Нехай воно принесе щастя і добробут, нехай віщує любов. Нехай всі на Землі живуть у мирі та достатку!
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, любові, добра, благодаті та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає у всіх добрих справах. Нехай твоє серце буде сповнене надій без розчарувань.
Оригінальні поздоровлення в день Успіння Пресвятої Богородиці прозою
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Дівою була народжена, дівою жила, дівою породила сина свого Ісуса Христа і дівою піднеслася на небеса. Привітаємо ж з Успінням Богородиці, Пресвятої Діви Марії, що оберігає нас усіх на Небесах перед ликом Бога нашого. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Нехай життєвий шлях Богородиці та святі молитви зігрівають і наповнюють благодаттю душі. Нехай дарують терпіння, розуміння і доброту помислів всім людям на планеті. Нехай свята Діва Марія пошле сьогодні промінчики добра та удачі! Бажаю, щоб у серці завжди жили любов, гармонія і щастя! Нехай всі найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!
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Бажаю, щоб добробут прийшов у ваш будинок, приніс з собою мир, спокій і достаток. Нехай Господь завжди буде в ваших душах. Нехай віра завжди міцніє в ваших серцях. Нехай світ навколо вас завжди повниться щастям, любов'ю і радістю. Хай щастя в ваш дім прийде не як гість, а на постійно. Бажаю затишку в родині, щоб заздрість і злі язики не сміли постукати у двері. Нехай ангели бережуть і охороняють кожного, хто вам дорогий. Вітаємо зі святом! З Успінням Святої Богородиці!
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці! У цей день Першої Пречистої я щиро бажаю, щоб у твоєму серці було стільки любові, скільки її було в серці доброї, милої Богоматері, щоб життя твоє була щасливою рікою, спрямовано своїм потоком до блаженства і радості. Благодаті тобі та тепла! Нехай в цей день рідні люди нагадають про себе теплим слово або несподіваним візитом. Нехай Пресвята Діва благословляє тебе на любов і щастя! Бажаю тобі щиро вірити в добро, в Господа і жити по совісті!
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Сьогодні Успіння Богородиці і я вітаю вас з цим світлим і чистим днем, коли всі віряни згадують про Богородицю, про її праведне життя і благі справи. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця дала захист вам від усіляких напастей, сприяла вам у ваших позитивних починаннях і справах. Миру і добра в ваш дім, нехай сонце зігріває, але не обпалює. Хай береже вас ангел від тривог і бід. І нехай благання Пресвятої Богородиці будуть почуті, нехай слухає прохання і виконає заповітні бажання!
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Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці, тож 28 серпня ми святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці. Після смерті своєї Вона вічно править в царстві небесному з Богом нашим Ісусом Христом. Відвідайте церкву або помоліться вдома. Нехай в вашу хату прибуде віра, покаяння і любов. Я ж хочу побажати довгого та праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові та щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає вибирати вірний шлях до істини та добробуту.
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У свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю цнотливості та розсудливості, милості серця і доброти душі, світлої надії та міцної віри. Цінуй і бережи своїх близьких, свою сім'ю, своє щастя, забувай все погане і радій кожному новому дню. З гідністю та честю пройди будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії та віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, надіслане ним.
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