Як отримати довідку про несудимість під час війна: відповідь МВС

В Україні знову повернулась можливість одержати довідку про несудимість без походу до сервісних центрів МВС. Як це зробити – читайте далі.

В Україні поступово відновлюють важливий онлайн-функціонал, а тепер громадяни мають можливість отримати витяг про відсутність судимості на сайті МВС. Через вторгнення РФ довелось обмежити доступ до деяких функцій, які зараз знову доступні. Про це розповів заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

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Відзначимо, що така довідка потрібна для оформлення візи та надання іноземним установам, для всиновлення, для оформлення документів в органах соцзабезпечення, для оформлення на роботу, для участі в процедурах закупівель тощо.

Як отримати довідку про несудимість онлайн:

Перейти на сайт МВС за цим посиланням Увійти в "Особистий кабінет", використавши електронний підпис Подати запит Очікувати на відповідь

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