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Воздвиження Хреста Господнього 2019: що можна і не можна робити
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27 вересня віряни відзначають Свято Воздвиження Хреста Господнього. Це одне з найбільших християнських свят року. Дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей релігійний празник.
Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього – це одне з 12 головних свят, які відзначають православні віряни. У день Хрестовоздвиження згадують знайдення Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Це сталося в 326 році біля гори Голгофи в Єрусалимі. З VII століття у цей день також відзначають повернення Життєдайного Хреста з Персії візантійським імператором Іраклієм. Свято називається Воздвиження Хреста, бо і при знайденні, і при поверненні Хреста священники підіймали хрест три рази, щоб всі могли його бачити.
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Що робити на Воздвиження Хреста Господнього
- У це церковне свято відбувалися хресні ходи навколо селищ, щоб на рік захистити їх від бід. Служили молебень, з іконами обходили поля, просячи Господа про майбутній урожай. Ще молилися про хворих. Вірили, що якщо з вірою помолитися, то Життєдайний Хрест і зі смертного ложа підніме.
- У цей день потрібно відвідати храм, де проходить свята Літургія, що завершується урочистою демонстрацією Хреста. Кожен православний прагне потрапити на церковну службу, помолитися за своїх рідних, покаятися і доторкнутися до Хреста.
- Після церковної служби слід зібратися за обіднім столом. Цікаво, що наші предки ласували в це свято пирогами з капустою.
- З давніх часів заведено очищати житло за допомогою освяченої води, цілющі властивості якої в цей день тільки посилюються. Вода віджене негативну енергію і захистить від недоброзичливців.
- На Воздвиження предки загадували свої найпотаємніші бажання і вірили в їхнє здійснення. Бажання потрібно було загадувати, дивлячись на зграю птахів.
- Було заведено підіймати хрести на церквах, будувати каплиці та невеликі церковці на честь свята. У засіки та в ясла до корови селяни клали вирізані з дерева хрести або просто гілки горобини, складені хрест-навхрест. За старих часів, щоб захистити від бід своє житло, худобу і зібраний урожай, на дверний одвірок і на комірних воротах випалювали хрести.
- Побачивши зграю перелітних птахів, потрібно попросити їх передати привіт покійним родичам.
- Людина, яка заблукала у цей день в лісі, повинна зняти з себе одяг, струсити його та прочитати молитву. Вважається, що це допоможе знайти швидше дорогу і вбереже від зустрічі з лісовиком.
- Люди на весь день ретельно замикали ворота, хвіртки та двері, щоб повзучі у вирій гади, помилково не заповзли у двір, та й в ліс на Воздвиження намагалися не ходити з цієї причини.
Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього
- Існувало повір'я, що на свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих і значних справ, тому що все розпочате в цей день або буде марним й безуспішним, або завершиться повним провалом.
- Дівчатам у цей день не можна ходити в ліс, тому що лісовик може їх вкрасти.
- На Воздвиження не можна проходити повз місця, де колись було скоєно вбивство – нечистий поплутати може.
- Побачивши на землі незрозумілі сліди, не можна їх переходити. Ці сліди можуть належати лісової нечисті. Хто їх перейде, той скоро важко захворіє.
- Стодолу в цей день топити не дозволялося. Молотники теж не працювали. Якщо в клуню вже були накладені снопи, то господар удавав, що розвантажує його, виймаючи два верхніх снопи.
- У свято можна займатися домашньою роботою, пранням, готуванням їжі, але робити це потрібно лише при необхідності.
- Хрестовоздвиження припадає на строгий піст, тож з раціону потрібно виключити м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти.
- Найголовніша заборона – сварки, лайка і лихослів'я. Не можна давати волю своїм негативним емоціям.
- Відмовтеся від галасливих посиденьок і розважальних заходів. Не можна садити рослини, займатися шиттям і рукоділлям.
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