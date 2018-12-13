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Вихідні на Католицьке Різдво 2018 в Україні – календар на різдвяні свята

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Скільки вихідних буде на католицьке Різдво - фото 1
Скільки вихідних буде на католицьке Різдво

На Католицьке Різдво 2018 українців чекають додаткові вихідні, адже віднедавна це свято стало державним. Дізнайтеся, скільки ми будемо відпочивати з нагоди великого релігійного празника.

Наприкінці 2017 року Кабмін затвердив постанову, згідно з якою в календарі свят України з'явився ще один державний вихідний – католицьке Різдво. Це свято християни західного обряду відзначають за старим стилем (тобто за григоріанським календарем) 25 грудня.

Тут більше: Усі вихідні і свята у грудні 2018 в Україні

Православне Різдво насправді також припадає на таку ж дату, однак віряни східного обряду послуговуються Юліанським календарем, де 7 січня – це 25 грудня за старим стилем.

Лише рік тому два свята в Україні зрівняли за значенням, а католицьке Різдво також стало офіційним вихідним. У 2018 році це свято припадає на вівторок, тож для раціонального використання робочого часу понеділок, 24 грудня, також зробили неробочим. У цей вихідний католики та протестанти відзначають Святвечір, однак його треба буде відпрацювати в суботу, 22 грудня.

Загалом на католицькі різдвяні свята ми отримаємо затяжний вікенд з 23 по 25 число.

СВЯТА В ГРУДНІ 2018
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* вихідні на католицьке Різдво 2018 виділено зеленим кольором

Це цікаво: Вихідні дні 2019 в Україні – державні свята і календар на рік

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