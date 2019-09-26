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У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри

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Найдовший міст у світі - фото 1
Найдовший міст у світі / xinhuanet

У Китаї завершилося будівництво основної структури найдовшого у світі морського моста через протоку, який розташований між містом Фучжоу в провінції Фуцзянь і островом Пінтань. У середу, 25 вересня, будівельники встановили останню балку вагою 473 т в конструкцію мосту.

Загальна протяжність двох'ярусної конструкції складе 16,3 км, причому міст дозволить скоротити вдвічі час поїздки з Фучжоу в Пінтань, і послужить стимулом для підвищення торгівлі та культурного обміну через тайванську протоку.

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Творці моста також підкреслюють, що шосе у верхній частині моста здатне витримувати потік машин швидкістю до 100 км/год, а нижній рівень, на якому розташовані залізничні колії, витримає швидкість до 200 км/год для залізничного транспорту.

Створення моста почалося у 2013 році, причому зона будівництва довгий час вважалася забороненою для об'єктів такого типу. Всього в проєкт було вкладено близько 1,5 мільярда доларів, а здача в експлуатацію запланована на першу половину 2020 року.

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357330

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357331

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357332

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357333

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357334

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357335

У Китаю побудували найдовший у світі міст: вражаючі кадри - фото 357336

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Джерело: xinhuanet
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