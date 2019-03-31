Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Бокс

Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник

  • 98
Котра година за київським часом - фото 1
Котра година за київським часом

У ніч на 31 березня Україна перейшла на літній час. Сьогодні дуже легко поплутати годину, тож варто перевірити, чи перевівся ваш годинник. Дізнайтеся, котра зараз година у вашому місті!

Ось уже понад 20 років в останню неділю березня Україна здійснює перехід на літній час: у 2019-му ми вкотре перевели годинник на 1 годину вперед. Такої традиції дотримуються у ще 80 країнах світу, однак уже з наступного року ЄС має намір відмовитися від переведення.

Це цікаво: Чому Україна досі переводить годинники

Якщо ви не впевнені, що ваш годинник показує точний час – то ось, яка година зараз в Києві та відповідно в Україні:

Відзначимо, що на всій території України діє один часовий пояс (взимку – UTC +2, влітку – UTC +3). Офіційним часом в нашій державі важається київський.

Перехід на літній час - фото 317724

Читайте також: Як підготувати організм до переходу на літній час

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 871
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1208
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1354887
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство