Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник

У ніч на 31 березня Україна перейшла на літній час. Сьогодні дуже легко поплутати годину, тож варто перевірити, чи перевівся ваш годинник. Дізнайтеся, котра зараз година у вашому місті!

Ось уже понад 20 років в останню неділю березня Україна здійснює перехід на літній час: у 2019-му ми вкотре перевели годинник на 1 годину вперед. Такої традиції дотримуються у ще 80 країнах світу, однак уже з наступного року ЄС має намір відмовитися від переведення.

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Якщо ви не впевнені, що ваш годинник показує точний час – то ось, яка година зараз в Києві та відповідно в Україні:

Відзначимо, що на всій території України діє один часовий пояс (взимку – UTC +2, влітку – UTC +3). Офіційним часом в нашій державі важається київський.

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