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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!

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Тест про творчість Святослава Вакарчука - фото 1
Тест про творчість Святослава Вакарчука

Сьогодні, 14 травня, свій день народження відзначає відомий український музикант, лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Пройдіть цікавий тест та дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте творчість музиканта!

Пісні Святослава Вакарчука люблять, слухають та знають майже кожен рядок напам'ять. Чи зможете ви впізнати його фірмовий стиль?

Читайте також: Найулюбленіший голос України: історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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