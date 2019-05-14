ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!

Сьогодні, 14 травня, свій день народження відзначає відомий український музикант, лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Пройдіть цікавий тест та дізнайтеся, наскільки добре ви знаєте творчість музиканта!

Пісні Святослава Вакарчука люблять, слухають та знають майже кожен рядок напам'ять. Чи зможете ви впізнати його фірмовий стиль?

Читайте також: Найулюбленіший голос України: історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів