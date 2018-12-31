СМС привітання з Новим роком 2019: короткі новорічні побажання

Короткі привітання з Новим роком 2019 в СМС – у нашій добірці! Зібрали для вас як гарні, так і прикольні новорічні sms-ки, якими можна поздоровити рідних, друзів та колег.

СМС привітання допоможуть поздоровити з Новим роком 2019 всіх навіть під час бою курантів, адже ви встигнете надіслати повідомлення і рідним, і друзям, і колегам.

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Не лінуйтеся знайти оригінальні новорічні sms-ки з прийдешнім святом, адже ваші адресати заслуговують найкращих рядків!

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу побажання:

***

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі й добра!

***

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

***

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лиш вина, істини і друзі!

***

Хай любові цілий міх

принесе Вам Новий рік,

Хай біда проходить боком,

з Новим щастям, з Новим роком!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому 2019 році!

***

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров'я не покине!

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

***

Хай буде Новий Рік схожий на диво,

Щоб кожен день жилося щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії!

***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя у сім'ю проллється!

***

Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваші мрії!

***

Хай Новий рік з добром до вас прийде,

Здоров'я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним вас благословляє!ї

***

Вітаємо з Різдвом, з Новим Роком вітаєм!

Бажаєм Вам щастя, здоров’я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Картинка з Новим роком

***

В році 2019 бажаю:

12 місяців без хвороб,

53 тижні всього найкращого,

8760 годин успіху,

525600 хвилин кохання і

31536000 секунди радості.

З новим 2019 роком!

***

У новорічну ніч тихо падає сніг на сходах, він тане, ти зараз далеко, а мені тебе не вистачає. Як хотілося б мені в цей сніг перетвориться й тихенько до тебе на долоні спуститься...

***

Нехай в наступаючому році удача не покине твій поріг, а запросить ще своїх подруг - кохання і красу. Разом вони допоможуть подолати будь-які неприємності і надихнуть на нові справи. Але якщо ця трійця буде капризувати - клич на допомогу мене. Я їм точно не дам прохолоджуватися!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, що все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір освітлюють феєрверки успіху, а доля, як добрий Дід Мороз, регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб він продемонстрував весь спектр явищ природи. Закружляв в урагані любові, засипав позитивними емоціями, зігрів в променях слави, спопелив високим градусом пристрасті та залив грошовими дощами!

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Нехай ці нові 365 днів стануть кращими за всі минулі, нехай нові 12 місяців подарують надію і впевненість у світлому майбутньому, а кожна нова хвилина життя буде яскравою та радісною. З Новим роком тебе, в якому кожна нова секунда буде наповнена тільки щирою дружбою і взаємною любов'ю!

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Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2019-му!

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Нехай новорічна зірка осяє ваш будинок казковою благодаттю, подарує радість щирих стосунків, наповнить творчим натхненням, життєвою енергією та радісними емоціями. З Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю цілий рік перебувати у вирі щастя, любові, успіху і радості. Нехай чудеса трапляються, а мрії завжди збуваються!

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Веселого вам свята, тільки бажаних гостей, найбільш очікуваних подарунків, по-справжньому піднесеного настрою! І весь 2019 рік також нехай буде радісним, приємним і щасливим!

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З наступаючим! Нехай Новий рік стане кращим, ніж попередній, а поруч з вами завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!

***

З Новим роком! Нехай галасливий кольоровий карнавал найбільших успіхів моментально підхопить тебе і швидко закрутить божевільним щастям і диким везінням, як буйним морозним вихором, а з загадкового неба, як сніжинки, посиплються нереально щасливі події!

***

На порозі рік Свині! Нехай він виконає всі твої мрії, а добрий Дід Мороз наповнить не тільки цю чарівну ніч, а й усі дні 2019 року яскравими моментами і захоплюючими пригодами.

***

Нехай чарівний дзвін келихів подарує тобі казкову мелодію Нового року, а м'яке світло іскристого снігу осяє твоє життя чарівним сяйвом любові! З Новим роком!

Листівка з Новим щастям!

***

Мандаринки чистить час -

Новий рік іде до нас!

***

Хай передноворічне свято

Приносить радості багато!

***

Року старому приходить кінець!

Хто нарізав олів'є - молодець!

***

Хрю-хрю-хрю! Я вже близенько!

Святкуватимем смачненько!

***

У прийдешнім Новім році

Радості на кожнім кроці!

***

Настрою Вам Новорічного!

Щастя і кохання вічного!

***

Ніщо так не покращує апетит за святковим столом, як щире привітання! Щасливого Нового року!

***

Нехай твоє життя в Новому році буде, як шампанське - легким, запаморочливим і смачним!

***

Нехай в новорічну ніч хуртовина замете всі проблеми, а свіжий сніг буде, як білий аркуш твоєї долі - пиши, що хочеш! З Новим щастям!

***

Вітаю з настанням Нового Року! Нехай кожен приходить день приносить в подарунок радість, яскраві враження і позитивні емоції!

***

Нехай лише добрі вісті приходять в твій будинок в Новому році, а всю сім'ю чекає стабільний достаток, міцне здоров'я і чудовий настрій!

Вітаю з прийдешнім 2019

***

Здоров'я і сили в 2019 році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!

***

Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

Щоб у хаті все було:

і грошики, й бабло

Щоб шампанське відкривали,

кожен день гостей стрічали.

З новим щастям, З Новим Роком!

***

Хай пісня лунає від краю до краю,

З 2019 роком тебе я вітаю!

Живи ти щасливо, живи ти багато,

Хай лихо й незгода мине твою хату.

А щоб все це збулося, треба чарку налити

І в ніч Новорічну до дна осушити.

***

Щоб в кишені шелестіло,

в гаражі щоб гуркотіло,

у хліві щоб рохкало,

а у ліжку охкало!

З Новим роком!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком!

***

Щоб в достатку було сала

І свиня вас не кусала.

Щоб мали маму і доброго тата,

Щоб була ваша хата на гроші багата!

***

В Україні я живу,

Ріжу сало, самогонку п’ю.

Хліб та пиво в хаті маю,

З Новим Роком всіх вітаю!

***

З Новим роком! Бажаю не впасти в олів'є лицем, не наклюкался шампанським та круто зустріти Новий рік. Не чекай чудес, чуди сам і будь ще тим подаруночком!

***

Нехай в Новому Році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

***

Новорічний рецепт любові: 500 г пристрасті, 300 г любові, додати поцілунків і обіймів за смаком! Страва готова! Замітка: пробувати удвох в ліжку перед Новим роком!

***

____________Oooo__

____ oooO ___ (___) __

___ (___) ____) _ / ___

_____ (____ (_ / ____

______) __________

Це сліди Нового року на снігу

Він вже йде ...

З наступаючим!

***

Під Новий рік приходять чудеса. Нехай хоча б одне диво забіжить до тебе на вогник і загостює до такої міри, що виконає всі бажання!

***

У чарівну ніч Нового Року бажаю тобі здійснення загаданих бажань, величезного, як зоряне небо, щастя і міцного, немов січневий мороз, здоров'я!

***

Бажаю в Новому Році – якщо спотикатися, то об гроші, якщо падати – то в обійми, якщо плакати – то від щастя!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю не напитися завчасно і не впасти обличчям в салат, дочекатися тверезого Діда Мороза і випросити в нього найбільший подарунок, запустити всі феєрверки і використати всі хлопавки до однієї!

Прикольна новорічна листівка

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