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СМС привітання з Новим роком 2019: короткі новорічні побажання
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Короткі привітання з Новим роком 2019 в СМС – у нашій добірці! Зібрали для вас як гарні, так і прикольні новорічні sms-ки, якими можна поздоровити рідних, друзів та колег.
СМС привітання допоможуть поздоровити з Новим роком 2019 всіх навіть під час бою курантів, адже ви встигнете надіслати повідомлення і рідним, і друзям, і колегам.
Тут більше: Найкращі привітання з Новим 2019 роком Свині українською
Не лінуйтеся знайти оригінальні новорічні sms-ки з прийдешнім святом, адже ваші адресати заслуговують найкращих рядків!
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу побажання:
- Красиві SMS привітання у віршах
- Оригінальні SMS вітання прозою
- Короткі новорічні SMS побажання
- Прикольні SMS поздоровлення
Віршовані СМС привітання з Новим роком 2019
***
Нехай буде маленька свинка
На щастя і успіх щедра.
Нехай принесе вона на спинці
Мішок любові, удачі й добра!
***
Хай несе вам Новий рік
Лиш достаток на поріг,
Щоб добро в житті велося,
Все омріяне збулося!
***
Незабаром Новий рік
Переступить ваш поріг!
Хай до вас він завітає
З тим, що серце забажає.
***
Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть на виднокрузі.
Хай у Новому буде все нове,
Старі лиш вина, істини і друзі!
***
Хай любові цілий міх
принесе Вам Новий рік,
Хай біда проходить боком,
з Новим щастям, з Новим роком!
***
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому 2019 році!
***
Хай пухнастий білий сніг
Грошей сипле на поріг,
Хай веселим рік цей плине,
Та здоров'я не покине!
***
З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
***
Хай буде Новий Рік схожий на диво,
Щоб кожен день жилося щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
***
З Новим роком вас вітаю.
Мільйон гривень вам бажаю.
Хай вас криза не торкнеться,
Щастя у сім'ю проллється!
***
Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваші мрії!
***
Хай Новий рік з добром до вас прийде,
Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним вас благословляє!ї
***
Вітаємо з Різдвом, з Новим Роком вітаєм!
Бажаєм Вам щастя, здоров’я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
***
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Оригінальні СМС вітання на Новий рік у прозі
***
В році 2019 бажаю:
12 місяців без хвороб,
53 тижні всього найкращого,
8760 годин успіху,
525600 хвилин кохання і
31536000 секунди радості.
З новим 2019 роком!
***
У новорічну ніч тихо падає сніг на сходах, він тане, ти зараз далеко, а мені тебе не вистачає. Як хотілося б мені в цей сніг перетвориться й тихенько до тебе на долоні спуститься...
***
Нехай в наступаючому році удача не покине твій поріг, а запросить ще своїх подруг - кохання і красу. Разом вони допоможуть подолати будь-які неприємності і надихнуть на нові справи. Але якщо ця трійця буде капризувати - клич на допомогу мене. Я їм точно не дам прохолоджуватися!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, що все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір освітлюють феєрверки успіху, а доля, як добрий Дід Мороз, регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб він продемонстрував весь спектр явищ природи. Закружляв в урагані любові, засипав позитивними емоціями, зігрів в променях слави, спопелив високим градусом пристрасті та залив грошовими дощами!
***
Нехай ці нові 365 днів стануть кращими за всі минулі, нехай нові 12 місяців подарують надію і впевненість у світлому майбутньому, а кожна нова хвилина життя буде яскравою та радісною. З Новим роком тебе, в якому кожна нова секунда буде наповнена тільки щирою дружбою і взаємною любов'ю!
***
Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2019-му!
***
Нехай новорічна зірка осяє ваш будинок казковою благодаттю, подарує радість щирих стосунків, наповнить творчим натхненням, життєвою енергією та радісними емоціями. З Новим роком!
***
З Новим роком! Бажаю цілий рік перебувати у вирі щастя, любові, успіху і радості. Нехай чудеса трапляються, а мрії завжди збуваються!
***
Веселого вам свята, тільки бажаних гостей, найбільш очікуваних подарунків, по-справжньому піднесеного настрою! І весь 2019 рік також нехай буде радісним, приємним і щасливим!
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З наступаючим! Нехай Новий рік стане кращим, ніж попередній, а поруч з вами завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!
***
З Новим роком! Нехай галасливий кольоровий карнавал найбільших успіхів моментально підхопить тебе і швидко закрутить божевільним щастям і диким везінням, як буйним морозним вихором, а з загадкового неба, як сніжинки, посиплються нереально щасливі події!
***
На порозі рік Свині! Нехай він виконає всі твої мрії, а добрий Дід Мороз наповнить не тільки цю чарівну ніч, а й усі дні 2019 року яскравими моментами і захоплюючими пригодами.
***
Нехай чарівний дзвін келихів подарує тобі казкову мелодію Нового року, а м'яке світло іскристого снігу осяє твоє життя чарівним сяйвом любові! З Новим роком!
Короткі СМС вітання з наступаючим
***
Мандаринки чистить час -
Новий рік іде до нас!
***
Хай передноворічне свято
Приносить радості багато!
***
Року старому приходить кінець!
Хто нарізав олів'є - молодець!
***
Хрю-хрю-хрю! Я вже близенько!
Святкуватимем смачненько!
***
У прийдешнім Новім році
Радості на кожнім кроці!
***
Настрою Вам Новорічного!
Щастя і кохання вічного!
***
Ніщо так не покращує апетит за святковим столом, як щире привітання! Щасливого Нового року!
***
Нехай твоє життя в Новому році буде, як шампанське - легким, запаморочливим і смачним!
***
Нехай в новорічну ніч хуртовина замете всі проблеми, а свіжий сніг буде, як білий аркуш твоєї долі - пиши, що хочеш! З Новим щастям!
***
Вітаю з настанням Нового Року! Нехай кожен приходить день приносить в подарунок радість, яскраві враження і позитивні емоції!
***
Нехай лише добрі вісті приходять в твій будинок в Новому році, а всю сім'ю чекає стабільний достаток, міцне здоров'я і чудовий настрій!
Прикольні новорічні СМС поздоровлення
***
Здоров'я і сили в 2019 році,
Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.
Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!
***
Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.
***
Щоб у хаті все було:
і грошики, й бабло
Щоб шампанське відкривали,
кожен день гостей стрічали.
З новим щастям, З Новим Роком!
***
Хай пісня лунає від краю до краю,
З 2019 роком тебе я вітаю!
Живи ти щасливо, живи ти багато,
Хай лихо й незгода мине твою хату.
А щоб все це збулося, треба чарку налити
І в ніч Новорічну до дна осушити.
***
Щоб в кишені шелестіло,
в гаражі щоб гуркотіло,
у хліві щоб рохкало,
а у ліжку охкало!
З Новим роком!
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком!
***
Щоб в достатку було сала
І свиня вас не кусала.
Щоб мали маму і доброго тата,
Щоб була ваша хата на гроші багата!
***
В Україні я живу,
Ріжу сало, самогонку п’ю.
Хліб та пиво в хаті маю,
З Новим Роком всіх вітаю!
***
З Новим роком! Бажаю не впасти в олів'є лицем, не наклюкался шампанським та круто зустріти Новий рік. Не чекай чудес, чуди сам і будь ще тим подаруночком!
***
Нехай в Новому Році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!
***
Новорічний рецепт любові: 500 г пристрасті, 300 г любові, додати поцілунків і обіймів за смаком! Страва готова! Замітка: пробувати удвох в ліжку перед Новим роком!
***
____________Oooo__
____ oooO ___ (___) __
___ (___) ____) _ / ___
_____ (____ (_ / ____
______) __________
Це сліди Нового року на снігу
Він вже йде ...
З наступаючим!
***
Під Новий рік приходять чудеса. Нехай хоча б одне диво забіжить до тебе на вогник і загостює до такої міри, що виконає всі бажання!
***
У чарівну ніч Нового Року бажаю тобі здійснення загаданих бажань, величезного, як зоряне небо, щастя і міцного, немов січневий мороз, здоров'я!
***
Бажаю в Новому Році – якщо спотикатися, то об гроші, якщо падати – то в обійми, якщо плакати – то від щастя!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю не напитися завчасно і не впасти обличчям в салат, дочекатися тверезого Діда Мороза і випросити в нього найбільший подарунок, запустити всі феєрверки і використати всі хлопавки до однієї!
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