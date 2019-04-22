Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях

Великдень вже не за горами, а зараз триває передпасхальний Страсний тиждень. Ми підготували для вас детальну інструкцію, що можна і не можна їсти в останній тиждень Великого посту.

Цьогоріч Великий піст триватиме 28 квітня. Найсуворішим вважається останній тиждень, який називається страсним, – найбільше харчових обмежень припадає саме на цей час.

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Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містять продукти тваринного походження.Протягом семи днів Страсного тижня зберігаються ці обмеження, проте є й додаткові.

Календар харчування, що варто їсти у Страсний тиждень:

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