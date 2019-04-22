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Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях

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Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 1

Великдень вже не за горами, а зараз триває передпасхальний Страсний тиждень. Ми підготували для вас детальну інструкцію, що можна і не можна їсти в останній тиждень Великого посту.

Цьогоріч Великий піст триватиме 28 квітня. Найсуворішим вважається останній тиждень, який називається страсним, – найбільше харчових обмежень припадає саме на цей час.

І ще: Страсний тиждень 2019: що можна і не можна робити в останні дні перед Пасхою

Під час Великого посту суворо заборонені продукти, які містять продукти тваринного походження.Протягом семи днів Страсного тижня зберігаються ці обмеження, проте є й додаткові.

Календар харчування, що варто їсти у Страсний тиждень:

Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323169
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323168
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323167
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323165
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323166
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323170
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323164
Що можна їсти у Страсний тиждень 2019: календар харчування по днях - фото 323171

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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