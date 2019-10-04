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Привітання з Днем вчителя 2019 у прозі: побажання своїми словами
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Цьогоріч в Україні святкують День вчителя 6 жовтня. За традицією вітають вчителів у першу неділю жовтня. Ми підготували для вас найкращі привітання з цим професійним святом українською мовою. Обирайте поздоровлення на свій смак та вітайте своїх наставників з їхнім днем!
У 2019 році День вчителя в Україні відзначають у неділю, 6 жовтня. Саме цю дату прийняли для святкування цього професійного дня. Якщо у вас є знайомі або друзі, які працюють в сфері освіти, не забудьте привітати їх з їхнім Днем!
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Привітання з Днем вчителя у прозі
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Найтепліші та найщиріші поздоровлення з Днем вчителя. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий вчитель, наставник, мудрий порадник. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло.
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Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта – в наших серцях.
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Вчительці
Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Ваша праця неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте у свою справу, що часом забираєте цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і добробуту!
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Вчителю
Дорогий вчитель, вітаю з професійним святом! Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Нехай робота дарує Вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякую за Вашу працю.
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Першій вчительці
Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов'язково виростуть достойними людьми, запам'ятають Вас як кращу вчительку. Здоров'я, щастя і всього найкращого Вам!
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Класному керівнику
Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов'ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі та здорові!
Прикольні вітання до Дня вчителя своїми словами
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Бажаємо не тільки успішно вчити, а й не припиняючи вчитися. Вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтеся всім тим, що відбувається навколо вас. Бажаємо успіхів на вчительському терені, терпіння і безмежної мудрості. Станьте для ваших учнів не просто майстром, але порадником, підтримкою, прикладом і просто другом!
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З Днем вчителя! Будь завжди чудова і бездоганна, нехай учні тебе вважають ідеалом, нехай сім'я тебе любить і підтримує у всьому. Бажаю тобі, люба, активності та бадьорості, оптимізму і натхнення, шани та пошани. Нехай в тобі завжди живе добра вчителька і талановита людина!
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Нехай ваші знання та ентузіазм відбиваються в очах учнів, щоб в майбутньому ви пишалися докторами наук, політиками та нобелівськими лауреатами, яких ви колись вчили. А уряд нехай нарешті гідно оцінить працю вчителя і збільшить вам зарплату в десять разів.
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Нехай День вчителя подарує вам посмішки та позитивні емоції! Нехай зарплата прагне тільки вгору, щоб ви відпочивали на Мальдівах і приїжджали на роботу на "Феррарі". Бажаємо, щоб на ваших уроках учні були в захваті від отриманих знань, слухалися вас і не нервували вас!
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Сьогодні, в День учителя, дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння – 12, почуття гумору – 12, кмітливість і винахідливість – 12, любов до дітей – 12, здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо – 12 з плюсом! Так тримати! Зі святом!
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Вітаю! Продовжуйте щодня заражати дітей тягою до розумного, доброго і вічного! Головне, самі не заразіться від них бажанням збігати з уроків, носитися по коридорах, забувати вдома зошита, класти кнопки на стільці та смикати дівчаток за волосся.
Оригінальні поздоровлення вчителям прозою
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Учитель – горде звання, яке по життю несуть тільки заслужені й гідні! Так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. Нехай учні будуть старанними, старанними – такими, якими можна пишатися. А в родині нехай запанують щастя і затишок. Здоров'я, любові, достатку і всіх життєвих благ!
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Директору
Прийміть вітання з професійним святом – Днем вчителя! Побажання для вас: дружного колективу, процвітання і добробуту школі, вдячної оцінки за труди та щоденну відповідальність, легкості й мудрості в прийнятті рішень. Нехай нагородою служать посмішки учнів. Нехай завжди вас пам'ятають випускники, які стали гідними людьми. Сил, терпіння, підтримки, інновацій!
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Шановні педагоги, від душі вітаємо Вас з Днем вчителя! Ваша професія – це вміння дарувати тепло свого серця молодому поколінню, вести дітей сходами до вершини знань. Будьте ж завжди здорові та щасливі, шановані й люблені своїми вихованцями.
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Сьогодні весь світ вшановує людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання, дають цікаві знання і допомагають пізнати величезний світ. Честь і хвала вам вчителя. Бажаю успіху в праці та житті. Бажаю завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. І не дивлячись на те, що ви вже є джерелом знань, бажаю, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями.
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Завучу
Дорогий наш завуч, доброї душі людина, ми вітаємо Вас з Днем учителя і бажаємо з усіма справами за посадою справлятися легко і вміло, з усіма ідеями життя ставати краще і впевненіше. Навчайте дітей бути відповідальними, сильними, працьовитими, вчіться і самі час від часу забувайте про проблеми та розправляйте свої вітрила!
***
Вітаю з Днем вчителя! Нехай в житті вашої розпускаються квіти, добром постійно будуть наповнені серця, уваги, терпіння, сил і життєвої енергії без кінця. Бажаю з ентузіазмом виконувати свою роботу, пишатися обраною професією, не забувати що вчитель – це покликання, місія, надбання. Радуйте і бережіть себе!
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