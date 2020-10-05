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Привітання з Днем лікаря 2020 у прозі: щира подяка медикам своїми словами
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Привітання з Днем лікаря точно стануть у пригоді 5 жовтня, адже у цей день у всьому світі відзначають свято працівників сфери охорони здоров'я. Не забувайте поздоровити своїх знайомих лікарів та висловити їм подяку за важку працю.
День лікаря у 2020 році припадає на понеділок, 5 жовтня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ підготувало привітання у прозі з Днем лікаря для всіх працівників цієї сфери, які щодня турбуються про здоров'я людей. Надсилайте поздоровлення своїми словами близьким та знайомим, які мають горде звання лікарів.
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Привітання з Днем лікаря у прозі
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Вітаю з Днем лікаря і бажаю чимало наснаги та натхнення, аби щодня піклуватись про пацієнтів. Хай не буває захворювань, які вам не вдасться вилікувати, а також залишається вдосталь часу поза роботою! Зі святом!
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У День лікаря я тебе вітаю і бажаю, щоб кожен день на роботі приносив лише позитивні емоції, а пацієнти завжди дослухались і бути ввічливими! Нехай не згасає любов до медицини, а зарплата завжди зростає!
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Як добре вітати тебе не з приводу недуги, а через професійне свято Дня лікаря! Твоя робота дуже потрібна та важлива для людей, тому з щирого серця бажаю досягати успіхів, а також мати світла особисте щастя!
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Вітаю з Днем лікаря і бажаю, що сьогодні у руках були квіти, а не історії хвороби! А в думках не складні завдання, а хороші безтурботні думки! Нехай кожен день приносить порцію щастя та натхнення!
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Вітаю з Днем лікаря і бажаю, щоб власне здоров'я ніколи не підводило, гаманець ніколи не пустував, а люди цінували твою роботу. Не дарма лікарів називають ангелами у білих халатах, тож терплячості, удачі та наснаги у роботі!
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Вітаю з Днем лікаря і хочу подякувати за всю титанічну працю, яку ви робите щодня, рятуючи людей. Живіть довго, будьте здоровими, енергійними та молодими!
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З Днем лікаря! Вітаю вам якомога більше спокою та відпочинку, сил та витримки, а також кохання і достатку. Хай хороший настрій та здоров'я вас ніколи не підводять! Низький поклін!
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Дорогі лікарі, немає у світі професії важливішої, аніж ваша. Вітаю з Міжнародним днем лікаря та передаю свої щирі побажання безумовного щастя, затишку, здоров'я та енергії! Нехай гармонія володарює не лише в особистому житті, а й на роботі!
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З Днем лікаря з усього серця вітаю. Бажаю не тільки турбуватися про здоров'я інших, але й берегти своє. Хай життя дарує вам щасливі моменти та приємні спогади, а також розуміння та вдячність людей. Успіхів у вашій справі і хорошого настрою!
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