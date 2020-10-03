Привітання з Днем ангела Олега 2020: смс, вірші та проза на іменини

3 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Олегів зі святом, адже вони чекають на вітання з іменинами. Привітання для Олега в День Ангела 2020 піднімуть настрій власникам цього імені. Ось красиві та прикольні побажання для них!

Ім'я Олег у перекладі означає "святий", а походить воно зі Скандинавії. Свій День ангела власники цього імені святкують 3 жовтня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть Ігорю найкраще поздоровлення!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Олеже, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

У Олега нині свято,

Прийшло друзів вже багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Твоє ім’я Олег, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Твоє ім’я Олег – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Олег! Багатьом відомі твої благородні якості, але не всі знають, що ти отримав їх разом зі своїм гідним іменем! У прохолодний жовтневий день прийми наші гарячі привітання! З Днем ангела!

***

Ваш, Олеже, сьогодні День ангела,

Нехай він вам удачу принесе!

Бути завжди в гарному настрої –

Ось запорука успіху цілий рік!

Вам бажати банальностей не будемо:

Головне, щоб життя вперед вело,

Щоб оточували ті, хто любить,

А любов, щоб взаємною була!

***

Олеже, бажаю в День ангела

Щоб було все у вас сповна:

Здоров'я, щастя, натхнення,

І дружина задоволена.

Нехай вдома чекає вас, усміхаючись,

Нехай діти тішать вас,

В душі нехай панує радість,

А в серці – щастя і спокій!

***

Олежику, нікого не слухай, що б не сталося – усміхайся! Нехай щастя буде безмежним, а всі мрії стануть реальністю.

***

Олег, і логік ти, і аналітик,

Ніхто не скаже, що Олежик – скиглій,

Він оптиміст,

Часом – суворий критик,

В науках досягає він висот.

І чекають його і слава, і шана.

***

Олеже, бажаю яскравого і насиченого цікавими подіями життя, з великими перспективами та великими відкриттями! Будь на позитиві, завжди залишайся молодий і душею, і тілом, твердий характером і розважливий у прийнятті серйозних рішень. Нехай здоров'я буде міцним, бажаю впевненості в собі й ентузіазму!

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Вітаю, Олеже. Бажаю мудрості, амбіцій, сили волі, впевненості, мужності, а також міцного здоров'я. Олег, бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці. Бажаю обходитися без труднощів і перешкод на шляху до успіху. Бажаю вірного кохання і надійної дружби в житті.

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Олежику, живи щасливо і купайся в променях успіху! Від щирого серця бажаю тобі багато хороших друзів, вічної любові та затишку в домі! Нехай достаток, успіх і міцне здоров'я будуть твоїми вірними супутниками по життю!

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Сьогодні від щирого серця вітаю Олега. Недарма такого доброго, сильного, відважного, розумного та мужнього хлопця назвали так. Бажаю завжди залишатися мудрим, справедливим, дипломатичним, успішним і сильним, як Віщий Олег. Нехай над твоєю головою буде ясне небо і яскраве сонце, нехай в серці селиться радість і любов.

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Милий мій Олежику! Бажаю, щоб шлях до щастя був легким і простим. Бажаю тобі безтурботно йти цим шляхом і зустрічати тільки добро і любов. Ти прекрасна людина з міцним чоловічим стрижнем, бажаю тобі завжди досягати успіху і не втрачати себе. А головне, завжди залишайся таким же харизматичним, привабливим, усміхненим і добрим чоловічком.

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