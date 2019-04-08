Привітання з Днем ангела Лариси: вірші, смс і картинки на іменини

8 квітня – День ангела Лариси 2019. У це сонячне свято варто поздоровити володарок цього імені, адже вони чекають на привітання з іменинами. Зібрали красиві побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках!

Ім'я Лариса перекладається з давньогрецької мови, як солодка та приємна. У грецькій міфології так звали внучку Посейдона і німфу. Лариси святкують іменини раз у рік – 8 квітня. Привітайте власниць цього імені красивими віршами, прозою чи картинками!

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Весна обдарувала вже тебе красою,

Чарівність поцілунком долі обняла

І щастя кришталевою росою

На пелюстках троянд усмішкою лягла.

Квітчає день святкову мить хвилини,

Так ніжно процвітає проліском твоя душа:

Сьогодні ти святкуєш іменини,

Сьогодні ми тобі бажаємо радості сповна!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Нехай рікою ллється щастя Вам,

Щоб цю ріку ніхто не зупинив,

І доля промінь посилає там,

Де вже, здається, смуток все накрив.

Хай завжди сяє сонце золоте,

А зорі Вам приносять радість,

А це обличчя молоде

Ніколи не здолає старість.

І ми вітаємо усі сьогодні Вас

З днем ангела в чудову цю годину,

Нехай цвіте увесь життєвий шлях,

Цвіте в душі, цвіте щоднини!

Вітальна картинка Ларисі

***

В День Ангела Лариси,

бажаю я любові І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***



Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

***

У день ангела Лариси,

Ми бажаєм повні сани:

Злетів,успіхів,натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує!

***

День ангела сьогодні у Лариси!

Тебе з цим святом я вітаю!

Здоров’я, мудрості й добра

Тобі на триста літ бажаю!!!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

***

З Днем Ангела Тебе,

Моя ти радість і любов,

Хай Ангел береже Тебе,

Сьогодні, завтра, знов і знов!

Ларисо, я тебе вітаю з радісним і світлим днем, з днем твого Ангела Хранителя. Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід і заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов’ю і щастям!

***

Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі, Ларисо, бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Ларисо, з Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

***

Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

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Сьогодні у тебе День Ангела. Ларисо, приймай мої поздоровлення. Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато сил і енергії, море фінансів і океан фінансового добробуту. Нехай твоє життя буде казковим. Нехай у тебе завжди буде багато вражень. Я бажаю тобі не сидіти на місці, багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і розкривати нові грані нашого, на перший погляд простого, але і такого складного життя. Зі святом!

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Як добре, що у нас є в житті додаткове свято. Крім дня народження ми ще відзначаємо і День Ангела, з чим я тебе і вітаю, Ларисо. Ти сама схожа на ангела. Ти мила, ніжна, дуже чарівна, дуже доброзичлива і просто прекрасна. Нехай у тебе в житті буде багато приємних сюрпризів. Нехай удача посміхається тобі. Я тобі бажаю міцного здоров’я і любові. З днем ​​ангела тебе!

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Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

Вітаю з іменинами!

З днем ангела, Ларисо!

Іменини 8 квітня

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