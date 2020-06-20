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Привітання з Днем ангела Богдана 2020: смс, вірші, проза та картинки на іменини
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20 червня не забудьте поздоровити знайомих Богданів зі святом, адже вони чекають на вітання з іменинами. Привітання для Боді в День Ангела піднімуть настрій власникам цього імені. Ось красиві та прикольні побажання для них!
Ім'я Богдан в перекладі з латини означає "Богом даний". Свій День ангела власники цього імені святкують 20 червня, а також 15 березня, 22 вересня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть Боді найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Вітальні відкритки і картинки
Вірші для привітання Богдана з Днем Ангела
***
Богдан, поспішаю тебе привітати
І побажати великого щастя і любові.
Бажаю цілим світом правити,
Весь час досягаючи нової висоти.
Бажаю бездоганного успіху,
Здоров'я міцного, душевної теплоти.
Нехай життя йде вальяжно і без поспіху,
Лише тільки так, як хочеш ти.
***
Щоб найкращим другом був успіх,
Сестрою тобі удача стала,
І щоб ти був щасливіший за всіх,
І в житті радостей вистачало!
Джип нехай під віконцем,
Ну а поруч з ним седан,
Жити красиво і зі смаком
Побажаю я тобі, Богдан.
Їсти чорну ікорку
І французький пити коньяк,
У кожній життєвій заковиці
Бачити тільки добрий знак.
***
Разом з сонцем ми подаруємо
Тобі цей світ великий,
Людині з добрим серцем
І відкритою душею.
Ми бажаємо в житті щастя
І любові герою дня.
Нехай на життєвій дорозі
Ангели тебе зберігають, Богдан.
***
Від щирого серця тобі, Богдан,
Хочу успіхів побажати
Нехай лізуть грошики в кишеню,
Щоб ти завжди міг шикувати!
Нехай мрії твої скоріше
Здійснюються, Богдан!
Бажаю багато яскравих днів
І щастя цілий океан!
***
Я бажаю не здаватися,
Бути завжди-завжди таким:
Розумним, сміливим і шикарним,
Карколомним таким.
Нехай тобі все вдається,
В гору справа хай іде,
Кожен день тобі перемоги
Нехай завжди, Богдан, несе.
СМС вітання з іменинами Боді
***
Дорогий ти наш чарівний чоловік, Богдане! Вітаємо тебе зі святом! Бажаємо більше жіночої уваги, чоловічої чарівності, загострення пристрастей і бути з кожним роком все молодішим!
***
Чому сьогодні сонце
Встало дуже рано?
Воно хоче разом з нами
Вітати Богдана!
***
Ми Богдана вітаємо,
Щастя і любові бажаємо,
І в Богданів день
Шлемо сердечні вітання!
***
З іменинами, крутий чоловіче, Богдан! Бажаю бути сміливим ковбоєм у своєму житті, скакати на бравому коні по просторах успіху та удачі, здолати будь-якого ворога наповал і запалювати вогонь в очах дами свого серця!
***
Богдане, сьогодні свято твоє,
Я вітаю з цією датою,
І побажаю всією душею,
Щоб жив ти казково багато!
Поздоровлення на іменини Богдана у прозі
***
Вітаю тебе, дорогий Богдан. Бажаю в житті натхнення та імпровізації, високої майстерності в будь-якій справі та великих успіхів на будь-якому шляху. Бажаю впевнено керувати кораблем свого життя і самому вершити щастя своєї долі.
***
Від душі вітаю тебе, Богдан. Бажаю, щоб жилося на білому світі добре і радісно, щоб на твоєму боці завжди була правда, удача і добро. Бажаю бути всіма шанованим і успішним Богданом, коханим і завжди позитивно налаштованим Бодьою.
***
Дорогий Богдан, сердечно вітаю і бажаю, щоб Бог завжди був з тобою, щоб ангел твій відводив від тебе будь-які біди. Будь щасливий, Бодя, коханий та успішний. Бажаю такого дивовижного і різноманітного життя, як безмежний і унікальний світ таємничого океану.
***
З Днем Ангела, Богдан! Всім нам, твоїм друзям і рідним, був зроблений подарунок, нам був даний ти, найкраща людина і найпрекрасніший чоловік. Вітаю і бажаю тобі успіхів у всьому за що б ти не взявся. Будь щасливий і веселий завжди та всюди.
***
Дорогий Богдан, ми вітаємо тебе зі святом! У тебе вірна дружина і чудові діти, прекрасний будинок, в якому багато зроблено твоїми руками, ти багато чого домігся на роботі. Бажати щось людині, у якої все є, важко, але ми бажаємо тобі міцного здоров'я, щоб ти завжди був поруч зі своїми близькими!
***
Наш іменинник даний Богами. Улюблений син, надійний друг, відповідальний працівник і вірний чоловік. Все, чого можна бажати, ти домігся. А бажаю я тобі та родині твоїй головного скарбу – здоров'я! Ну і, звичайно, нехай позитивний настрій не покидає тебе!
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