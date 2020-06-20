Привітання з Днем ангела Богдана 2020: смс, вірші, проза та картинки на іменини

20 червня не забудьте поздоровити знайомих Богданів зі святом, адже вони чекають на вітання з іменинами. Привітання для Боді в День Ангела піднімуть настрій власникам цього імені. Ось красиві та прикольні побажання для них!

Ім'я Богдан в перекладі з латини означає "Богом даний". Свій День ангела власники цього імені святкують 20 червня, а також 15 березня, 22 вересня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

До вашої уваги привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть Боді найкраще поздоровлення!

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Богдан, поспішаю тебе привітати

І побажати великого щастя і любові.

Бажаю цілим світом правити,

Весь час досягаючи нової висоти.

Бажаю бездоганного успіху,

Здоров'я міцного, душевної теплоти.

Нехай життя йде вальяжно і без поспіху,

Лише тільки так, як хочеш ти.

***

Щоб найкращим другом був успіх,

Сестрою тобі удача стала,

І щоб ти був щасливіший за всіх,

І в житті радостей вистачало!

Джип нехай під віконцем,

Ну а поруч з ним седан,

Жити красиво і зі смаком

Побажаю я тобі, Богдан.

Їсти чорну ікорку

І французький пити коньяк,

У кожній життєвій заковиці

Бачити тільки добрий знак.

***

Разом з сонцем ми подаруємо

Тобі цей світ великий,

Людині з добрим серцем

І відкритою душею.

Ми бажаємо в житті щастя

І любові герою дня.

Нехай на життєвій дорозі

Ангели тебе зберігають, Богдан.

***

Від щирого серця тобі, Богдан,

Хочу успіхів побажати

Нехай лізуть грошики в кишеню,

Щоб ти завжди міг шикувати!

Нехай мрії твої скоріше

Здійснюються, Богдан!

Бажаю багато яскравих днів

І щастя цілий океан!

***

Я бажаю не здаватися,

Бути завжди-завжди таким:

Розумним, сміливим і шикарним,

Карколомним таким.

Нехай тобі все вдається,

В гору справа хай іде,

Кожен день тобі перемоги

Нехай завжди, Богдан, несе.

***

Дорогий ти наш чарівний чоловік, Богдане! Вітаємо тебе зі святом! Бажаємо більше жіночої уваги, чоловічої чарівності, загострення пристрастей і бути з кожним роком все молодішим!

***

Чому сьогодні сонце

Встало дуже рано?

Воно хоче разом з нами

Вітати Богдана!

***

Ми Богдана вітаємо,

Щастя і любові бажаємо,

І в Богданів день

Шлемо сердечні вітання!

***

З іменинами, крутий чоловіче, Богдан! Бажаю бути сміливим ковбоєм у своєму житті, скакати на бравому коні по просторах успіху та удачі, здолати будь-якого ворога наповал і запалювати вогонь в очах дами свого серця!

***

Богдане, сьогодні свято твоє,

Я вітаю з цією датою,

І побажаю всією душею,

Щоб жив ти казково багато!

***

Вітаю тебе, дорогий Богдан. Бажаю в житті натхнення та імпровізації, високої майстерності в будь-якій справі та великих успіхів на будь-якому шляху. Бажаю впевнено керувати кораблем свого життя і самому вершити щастя своєї долі.

***

Від душі вітаю тебе, Богдан. Бажаю, щоб жилося на білому світі добре і радісно, ​​щоб на твоєму боці завжди була правда, удача і добро. Бажаю бути всіма шанованим і успішним Богданом, коханим і завжди позитивно налаштованим Бодьою.

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Дорогий Богдан, сердечно вітаю і бажаю, щоб Бог завжди був з тобою, щоб ангел твій відводив від тебе будь-які біди. Будь щасливий, Бодя, коханий та успішний. Бажаю такого дивовижного і різноманітного життя, як безмежний і унікальний світ таємничого океану.

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З Днем Ангела, Богдан! Всім нам, твоїм друзям і рідним, був зроблений подарунок, нам був даний ти, найкраща людина і найпрекрасніший чоловік. Вітаю і бажаю тобі успіхів у всьому за що б ти не взявся. Будь щасливий і веселий завжди та всюди.

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Дорогий Богдан, ми вітаємо тебе зі святом! У тебе вірна дружина і чудові діти, прекрасний будинок, в якому багато зроблено твоїми руками, ти багато чого домігся на роботі. Бажати щось людині, у якої все є, важко, але ми бажаємо тобі міцного здоров'я, щоб ти завжди був поруч зі своїми близькими!

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Наш іменинник даний Богами. Улюблений син, надійний друг, відповідальний працівник і вірний чоловік. Все, чого можна бажати, ти домігся. А бажаю я тобі та родині твоїй головного скарбу – здоров'я! Ну і, звичайно, нехай позитивний настрій не покидає тебе!

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