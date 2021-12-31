Прикольні привітання з Новим роком 2022: жартівливі новорічні побажання

Найкращі жартівливі привітання з Новим 2022 роком Тигра українською мовою – у нашій добірці. Підготували для вас прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також смішні картинки. Обирайте найвеселіше новорічне вітання!

Новий рік 2022 пройде під символом Тигра, тож його потрібно зустріти весело. Не менш весело слід привітати зі святом друзів, рідних та колег. Зібрали для вас прикольні поздоровлення з прийдешнім Новим роком на українській мові. Усім Happy New Year!

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з вітаннями:

***

З Роком Тигра вітаю,

Життя солодкого бажаю,

Бути багатшим, ніж сусід,

Жити без потреб і тяжких бід,

Одягатися круто, модно,

Вступати лише благородно,

Все від життя легко брати,

Ніколи не сумувати!

***

Тигр хвостик свій розправив,

Лапки рівненько поставив,

Видав тихенько свій рик

Ось настає Новий рік!

З роком тигра вітаю,

І від щирого серця бажаю –

Круто всім повеселитися,

І шампанського напитися,

Співати та хоровод водити,

Загалом класно відпочити!

***

З усіх лап рік Тигра мчить,

Ти не бійся, хай він гарчить,

Підживи його трішки,

Щоб був слухняною кішкою.

А потім за хвіст бери

І бажання свої говори,

Все що хочеш, загадай.

Тигру спуску не давай!

***

З Новим роком, роком Тигра!

Рік дві тисячі двадцять два

Грошей нехай у кишеню закине,

Щоб крутилася голова.

Щоб рідні посміхалися,

Самі робилися справи,

Усі перешкоди обернулися

Морем ніжного тепла!

***

Нехай рік Тигра відкриває

Двері надіям та мріям,

Усі збуваються бажання,

Бродить щастя по п'ятах!

Принесе кохання та ніжність

Рік нехай двадцять другий,

Нереальну успішність

І чудовий настрій!

***

Веселий вірш для студентів

Вітаю із роком Тигра!

Нехай він буде смугастим:

То кохання сюрпризом підкине,

То раптом підскочить зарплата.

Нехай удачу дарує щедро

Рік дві тисячі двадцять два,

Щоб мати успіх без міри,

І не киснути ніколи!

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***

З роком Тигра вітаю,

Тільки радості бажаю,

І нехай рік двадцять другий

Несе настрій бойовий!

***

Смугастий і вусатий,

Він муркоче ніби кіт,

Він нам щастя обіцяє

Щодня і цілий рік!

***

Рік Тигра ти хапай за хвіст

І налякай його трішки,

Щоб усе й одразу він приніс,

І щоб став слухнянішим за кішку!

***

З Новим роком, роком Тигра

Вас щиро вітаю,

Взяти за хвіст велику кішку

У ніч чарівну бажаю!

***

Принесе нехай звір зубастий

Мир, достаток та успіх,

Захистить нехай грізним риком

Від проблем та бід нас всіх!

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Прикольне вітання з наступаючим колегам

Тигр йде на задніх лапах,

А в передніх дар несе:

Грандіозну нам зарплату

І кохання водоверть!

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Затишку, достатку, щоб життя було солодким-солодким. Прагнення, успіхів, високих стандартів, швидких антрактів. Нехай у житті все зазначається, вода в крані вранці не закінчується, а бажання завжди виконуються.

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З новим роком! Бажаю їсти тигрові креветки не тільки у свята, а й у будні! Нехай сміливий характер, як у символу року, допомагає досягати успіхів! Будь на одній хвилі з покровителем року, Тигром, і нічого не бійся! Якщо що, списуй все на негативний вплив символу року!

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Нехай Тигр своїм риком розганяє усіх, хто погано про тебе подумає. Нехай життя буде рудим від сонечка, а тигрячі смужки будуть лише щастя та удач. Нехай усі гладять лише по шерсті й ніяк інакше. Зі святом!

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З Новим 2022 роком! Бажаю цього року приручити свого тигра і нехай цей великий кіт не впускає у вашу хату біду та смуток. Отримуйте лише позитив від нового року!

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Зубастим нехай для бід буде цей рік, злим, ревним і найстрашнішим. Нехай бояться його негаразди та неприємності, образи та непорозуміння. А для сім'ї та Вас він стане слухняним і пухнастим, щоб бурчання його приносило щастя та удачу. З роком Тигра!

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Привітання другу

Нехай Тигр принесе крутий настрій, цілий мішок грошей та багато здоров'я! Бажаю щодня цього року починати з посмішки та проводжати так само! Насолоджуйся кожною миттю і досягай всіх поставлених цілей! Миру, добра та прихильності пані Удачі!

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Поздоровлення подрузі

Нехай Тигр усі негаразди загризе, щоб рика його боялися, не наближалися до такого лютого захисника біди та турботи. А тобі нехай буде він ручною кішкою, що дарує затишок і тепло на душі та в серці. Зі святом!

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