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Тести Подорожі

Погода в Україні 26 липня: літня спека повертається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

28 липня у всі області України повернеться літня спека, а відчутних опадів не очікується.Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

28 липня, у неділю, в країні відчутно підійметься температура повітря, а локальні дощі з грозами можливі лише на заході. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 28-го липня протягом дня підніметься до: +29+34 градусів на Півдні, +26+32 градусів у більшості областей, +26+29 градусів на Чернігівщині та Сумщині. У Києві неділя очікується сонячною сухою та спекотною, вдень передбачається +28+31 градус", - зазначила вона.

Прогноз погоди на 28 липня у містах України:

Погода в Україні 26 липня: літня спека повертається - фото 344077
  • Ужгород +29+31
  • Львів +30+32
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +30+32
  • Херсон +32+34
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +29+31
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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