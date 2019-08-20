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Погода в Україні 19 серпня: на Заході можливі грози

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

20 серпня антициклон досягне території України, тому очікується сонячна та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримається малохмарна та суха погода, а температура повітря продовжить підійматись. Періодичні грозові дощі можливі лише у західних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека в Україну повертається. У вівторок на Півдні, Сході та в більшості центральних областей очікується +28+33 градуси. На Півночі та Заході України передбачається +25+30 градусів. Надалі спека посилиться: у східних областях, у центрі та на Півдні подекуди ймовірно +35+37 градусів. 22 серпня стане свіжіше на Заході, з 23-го серпня спека послабне й у північній частині України", – поділилась синоптик.

У Києві 20 серпня також буде малохмарна та спекотна погода, а температура вдень сягне до +30.

Прогноз погоди на 20 серпня у містах України:

Погода в Україні 19 серпня: на Заході можливі грози - фото 348689
  • Ужгород +30+32
  • Львів +28+30
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль 29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +30+32
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +29+31
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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