Погода в Україні 19 серпня: на Заході можливі грози

20 серпня антициклон досягне території України, тому очікується сонячна та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

20 серпня, у вівторок, майже по всій країні втримається малохмарна та суха погода, а температура повітря продовжить підійматись. Періодичні грозові дощі можливі лише у західних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека в Україну повертається. У вівторок на Півдні, Сході та в більшості центральних областей очікується +28+33 градуси. На Півночі та Заході України передбачається +25+30 градусів. Надалі спека посилиться: у східних областях, у центрі та на Півдні подекуди ймовірно +35+37 градусів. 22 серпня стане свіжіше на Заході, з 23-го серпня спека послабне й у північній частині України", – поділилась синоптик.

У Києві 20 серпня також буде малохмарна та спекотна погода, а температура вдень сягне до +30.

Прогноз погоди на 20 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +28+30

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль 29+31

Рівне +29+31

Луцьк +30+32

Вінниця +29+31

Хмельницький +29+31

Житомир +29+31

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +29+31

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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