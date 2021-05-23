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Погода в Україн 23 травня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

23 травня весняне тепло затримається в країні, але атмосферний фронт принесе більше опадів. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

23 травня, у неділю, частину країни накриються дощі з грозами. Атмосферний фронт зачепить більшість областей, крім Дніпропетровщини, південних та східних, де буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси. У неділю на південному сході України найтепліше, +23+26 градусів. У Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус", – додала вона.

Прогноз погоди на 23 травня у містах України:

Погода в Україн 23 травня: у яких областях очікуються дощі - фото 460645
  • Ужгород +16+18
  • Львів +17+19
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +23+25
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +22+24
  • Суми +19+15
  • Харків +22+24
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +23+25
  • Луганськ +23+25

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