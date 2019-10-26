Переведення годинника в жовтні 2019: як полегшити перехід на зимовий час

27 жовтня українці переводять годинник. Організм людини пристосовується до змін, проте різкі нововведення стають стресом. Тож ми підготували для вас поради, як полегшити перехід на зимовий час!

Стрілки годинників традиційно переводять в останню неділю жовтня. У 2019 році цей перехід відбудеться в ніч з суботи на неділю, 27 жовтня, о 4 годині ранку.

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Медики та науковці довели, що переведення годинника погано впливає для організму людини. Різка зміна режиму призводить до стресу, який викликає низку негативних симптомів:

погане самопочуття

ослаблена імунна система

загострення хронічних захворювань

Якщо ви хочете мінімізувати наслідки для свого організму, то медики радять підготуватися заздалегідь. Для того, щоб адаптувати біоритми, вам потрібно в перші кілька діб після зміни часу: більше свіжого повітря, якісний сон, мінімальне навантаження, корисний раціон.

Також медики відзначають, що зимовий час ближчий до астрономічного. Він сприятливіший для життя і здоров'я людини, ніж літній. Інші доводять, що зміна на одну годину особливої ​​ролі не грає, адже астрономічний час у сучасному світі не так вже й важливий, люди зараз практично не залежать від природних факторів.

Як підготувати організм до переходу на зимовий час

За тиждень до зміни часу зменште фізичне навантаження. Це потрібно, щоб уникнути перевтоми.

Не затримуйтеся на роботі та не беріться за важку роботу.

Стежте за раціоном. Не вживайте жирну їжу та алкоголь.

Пийте більше води та трав'яного чаю.

За годину до сну вимикайте усі гаджети.

У ніч переходу на зимовий час лягайте спати о 22 годині, адже це ідеальний час для якісного сну.

Усі вранішні ритуали зробіть звечора: приготуйте сніданок, оберіть одяг, складіть сумку.

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