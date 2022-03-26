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війна

Перехід на літній час 2022 року: коли переводять годинники в Україні

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Перехід на літній час 2022 - фото 1
Перехід на літній час 2022 / Malvestida on Unsplash

На літній час в Україні переходять щороку в останні вихідні березня. Хоч урядовці і планували скасувати переведення годинників, однак цього року українцям ще доведеться пристосовуватись до літнього часу.

У 2022 році українці переходять на літній час у ніч на неділю, 27 березня. Тому стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед о 3 годині ночі, пише Радіо MAXIMUM.

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Хоч у березні 2021 року Верховна Рада і підтримала у першому читанні законопроєкт про скасування літнього часу, однак далі його було надіслано на доопрацювання. Тому у 2022 сезонне переведення все ще актуальне, хоч навколо нього і ведуться численні суперечки. Багато країн вже не практикують переведення годинників, а інші обґрунтовують це потребою продовжити світловий день та економити електроенергію й інші ресурси.

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