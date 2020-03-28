Перехід на літній час 2020 в Україні: як підготуватися до переведення годинника

Незабаром відбудеться перехід на літній час 2020, тож варто підготуватися до цього. Читайте далі та дізнайтеся, що вам потрібно зробити перед переведенням годинника.

Перехід на літній час триває в Україні ще з 1981 року, тобто 69 років. Стільки ж – точаться дискусії, чи потрібен він взагалі. Тож коли стрілки годинника рухатимемо цьогоріч, і, головне, як вплине це на наш і без того уразливий організм? Про ризики та запобіжники розповідаємо вам далі.

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Перехід на літній час в Україні, традиційно, відбудеться в останню неділю березня. В ніч з 28 березня на 29 березня о 3 годині ранку годинникову стрілку необхідно посунути на годину вперед. Зауважте, що робити це можна не обов'язково вночі. Головне, щоб 29 березня ви були не надто здивовані, якщо кудись не встигнете.

Переведення годинників було започатковане як соціальне явище, покликане зменшити використання енергетичних запасів шляхом раціонального використання природного світла. Літній час у багатьох країн так і називається – "daylight saving time" (DST) – час, що береже денне світло. Втім з кожним роком градус напруги суспільства щодо доцільності таких часових потрясінь набирає обертів. Науковці з царини енергетики один за одним розвінчують міф соціальної важливості цього процесу, а медики констатують негативний вплив на здоров’я людини.

Для більшості людей перехід на зимовий час не такий вразливий та відчутний, адже опісля ми спимо на одну годину довше. З переходом ні літній час – на годину менше, що істотно позначається на самопочутті та життєвій динаміці. Серед інших факторів – брак вітамінів та мінералів, слабка імунна система, зниження захисних реакцій організму та суцільна втома. Згідно з даними Організації охорони здоров’я, в перші дні переведення годинників стрімко зростає кількість звернень до медиків. Турбує різне: від загострень серцево-судинних захворювань до депресивних настроїв. Низка досліджень констатує й іншу тривожну динаміку: збільшення кількості ДТП та самогубств.

Як запобігти небажаним наслідкам переходу на літній час?

Найперше варто усвідомити, що перехід на літній час – це потужний стрес для організму. Особливо, в умовах карантину та самоізоляції. Зміна життєвого біоритму потребуватиме від вас певного алгоритму дій, аби попередити небажанні симптоми або, хоча б, мінімізувати їх. Системно дотримуючись цих нескладних порад, ви завбачливо допоможете організму підготуватися до нового біоритму:

1. За кілька днів до переведення стрілок лягайте спати раніше звичного.

Це правило, здається, відоме усім, але пригадують його лише тоді, коли годинникова стрілка вже мандрує за літнім часом. Відтак належної ефективності очікувати не слід. Завчасно підготуватися до іншого режиму можна лише завчасно про це потурбувавшись.

2. Уникайте стресових ситуацій.

У перші дні переходу на літній час потурбуйтеся про своє психологічне здоров’я: обмежте спілкування з токсичними людьми, відтермінуйте (якщо така можливість є) прийняття важливих рішень. Якщо ви схильні впадати в депресію через брак сну, не сідайте за кермо хоча б у перші дні.

3. Збалансоване харчування та достатня кількість води.

В умовах карантину дозволяти собі піші прогулянки ризиковано. Саме тому є час попрацювати над власним раціоном харчування. Подбайте, аби ваші сніданки були максимально поживними – з достатнім вмістом усіх корисних речовин. Збалансований сніданок допоможе організму швидше адаптуватися до нового режиму дня. Поступово додавайте у свій раціон свіжі овочі та фрукти ретельно миючи їх та ошпарюючи. Звісно, не забувайте про зволоження з середини. Добова норма води оптимізує усі процеси організму. Ваша шкіра першою помітить результат.

4. Консультація з лікарем.

Якщо ви маєте хронічні захворювання, то попередня консультація з лікарем визначить алгоритм ваших дій. Фахівці схильні констатувати ризик загострення усіх хронічних недуг після зміни біоритму. Не чекайте погіршення стану, а йдіть на випередження. Не зайвим буде проконсультуватися зі спеціалістом і щодо вживання вітамінних комплексів та дієтичних добавок. Весною вкрай важливо зміцнювати своє здоров’я, аж надто зараз. Втім нехтувати попередження, що самолікування може бути шкідливим ми точно не радимо.

5. Те, що змушує вас посміхатися.

У перші дні переходу на літній час дозвольте собі займатися тим, що любите.

Читайте книги, дивіться фільми та серіали, переглядайте фото, які змушують вас посміхатися і трішки плакати – від щастя, звісно. Усе це допоможе приборкати неминучу сонливість та роздратованість. Не слід забувати про ретельне провітрювання спальної кімнати й жодних гаджетів перед сном. Стрічка новин точно почекає вас до завтра, а от здоровий сон – навряд чи.

Команда Радіо Максимум бажає вам міцного здоров'я, спокійного сну та щасливих сновидінь. Бережіть себе та своїх близьких!

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