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Нехай ця вискочка заздрить мовчки: Полякова знову оскандалилася на шоу

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Гросу і Полякова - фото 1
Гросу і Полякова

Відома українська співачка Аліна Гросу поділилася несподіваним "кавером" на свою пісню у виконанні Олі Полякової.

Українська співачка Оля Полякова на шоу "Маска" висміяла пісню іншої артистки Аліни Гросу "Бджілка".

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Полякова часто висміює українських зірок і викрикує на шоу різні фрази. В результаті хтось вирішив зібрати всі ці висловлювання і зробити кавер на пісню "Бджілка". "Я Бджілка-Бджілка-Бджілка, я зовсім не ведмідь ... Це ж її пісня", – наспівала пісню Полякова, а потім почала голосно сміятися.

Сама Аліна Гросу вирішила відреагувати на такий випад з боку Полякової. Дівчина опублікувала в Instagram відео, де вона постала з маскою ведмедя – вухами і носом. "Оля Полякова, спасибі за ремейк на мою стару пісню, як раз планували оновити її", – підписала відео Гросу. "Це щось сумне і страшне! Аліна навіть не думай, нехай ця вискочка заздрить мовчки, їй до тебе далеко", – пишуть фанати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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