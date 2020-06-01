На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Модель Voctoria's Secret роздяглась перед фанами (фото 18+)
-
- 56
Популярна модель Жизель Олівейра похизувалась звабливою фігурою зовсім без одягу. Такі архівні кадри викликали справжній захват у фанатів!
27-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад 1,3 млн осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.
І ще: Реперка Cardi B розбурхала Instagram відвертим відео з неочікуваним фіналом (18+)
Хоч карантин і позначився на модельних буднях, але Жизель не припиняє тішити фанатів свіжими та архівними кадрами. Нещодавно дівчина похизувалась ефектними формами в гарячій зйомці, для якої позувала на пляжі без одягу. Тут спекотно!
Гортайте галерею:
Читайте також: Сексуальна Демі Роуз показала свою гарячу фігуру (фото 18+)
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
21:20Як покращити зір без окулярів: перевірені методи
-
21:002 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Єлизавета ІІ вийшла на кінну прогулянку вперше з початку карантину
-
20:16Аніта Луценко показала, як правильно присідати
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
19:50Названі найнадійніші автомобілі 2020 року
-
19:41Це відео з коргі в басейні зробить ваш день
-
19:20Ці продукти полегшують прояв алергії
-
19:13Іспанці попередили курців про небезпеку антисептиків
-
18:52Памела Андерсон зізналася, що все ще носить купальник з Рятувальників Малібу
-
18:44Чому важливо їсти броколі регулярно
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:25Боєць UFC показала обличчя після 45 пропущених ударів
-
18:13Барбі на карантині: з'явилась колекція реалістичних іграшок
-
18:00Гороскоп на 2 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Вчені: епідемія COVID-19 в Україні згасає
-
17:44Як день тижня, у який ви народились, визначає ваш характер
-
17:27Samsung розробляє смартфон, який можна зігнути у "вісімку"
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
17:11Модель Voctoria's Secret роздяглась перед фанами (фото 18+)
-
16:51Як виглядає і смакує найдивовижніше морозиво у світі
-
16:42Це ефектне фото для шпалер "ламає" телефони Android
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
10:46Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня
-
07:14Дієтолог розповіла про 7 поширених помилок під час схуднення
- 31 травня
-
21:54Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків
-
20:00Золота жар-птиця 2020: оголошені переможці престижної музичної премії
-
16:20Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня