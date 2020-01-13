Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати

Підготували для вас святкове меню до Старого Нового року 2020! Пропонуємо легкі та смачні рецепти приготування страв на 13 січня – закуски, салати, основна страва, гарнір, десерт та напої!

Тріо паштетів для тарталеток

Інгредієнти:​​

Для м'ясного паштету:

Сир вершковий – 100 г

М'ясо копчене, варене або смажене – 100 г

Для грибного паштету:

Сир вершковий – 50 г

Гриби смажені або варені – 100 г

Для зеленого паштету:

Сир вершковий – 150 г

Огірок свіжий – 1 шт.

Зелень свіжа – за смаком

Часник – 1/2 зубчики

Рецепт приготування паштетів для закусок:

Для м'ясного паштету змішайте в рівних пропорціях нарізане м'ясо і вершковий сир. Пробийте блендером. Для грибного паштету змішайте гриби та сир в співвідношенні 2:1 і також пробийте блендером. Для зеленого паштету подрібніть зелень, додайте до вершкового сиру. Очистьте огірок, натріть його на тертці та відіжміть від соку. До вершкового сиру з зеленню додайте огірок та вичавлений через прес часник й все разом перемішайте. Три паштету для бутербродів - зелений, грибний і м'ясної – готові.

І ще: Рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік

Хрусткий салат з ананасами і куркою

Інгредієнти:​​

Філе куряче – 300 г

Ананаси консервовані – 200 г

Сир твердий – 200 г

Хліб білий або батон – 100 г

Майонез – 100 мл

Олія рослинна (для смаження) – 40 мл

Рецепт приготування салату з куркою та ананасом:

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. На розігріту сковороду наливаємо рослинну олію. В добре нагріту олію викладаємо нарізане філе. Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони покрилися рум'яною скоринкою. Для приготування сухариків нарізаємо білий хліб кубиками. Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, також до рум'яної скоринки. З банки дістаємо кільця ананасів і нарізаємо їх невеликими шматочками. Сир натираємо на великій тертці. Обсмажене куряче філе, ананаси, сир і сухарики з'єднуємо. Перемішуємо салат з сухариками. Для заправки салату з ананасами та куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо. Смачного!

Бефстроганов в грибному соусі

Інгредієнти:​​

Яловичина (філе вирізка) – 500 г

Цибуля ріпчаста – 250 г

Гриби свіжі (печериці) – 250 г

Олія – 6-8 ст. л.

Гірчиця – 1-2 ч. л.

Сметана – 5-6 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Перець чорний мелений – 0,25 ч. л.

Зелень – за смаком

Рецепт приготування бефстроганов з грибами:

Лук очистити, вимити та дрібно нарізати. Гриби вимити та дрібно нарізати. Розігріти на сковороді половину олії, викласти в сковороду нарізані гриби та цибулю, тушкувати на слабкому вогні (близько 20 хвилин). Яловичину вимити, розрізати впоперек волокон на шматки товщиною 1-2 см, відбити. Відбите м'ясо нарізати смужками довжиною 3-4 см. Масло, що залишилося розігріти в іншій сковороді, викласти м'ясо. На досить великому вогні посмажити м'ясо, помішуючи (приблизно 10 хвилин), посолити. Вийняти м'ясо на тарілку шумівкою так, щоб стікала зайва олія. Цибулю і гриби посолити, посипати перцем і перемішати з гірчицею. М'ясо додати до цибулі з грибами. Поставити сковороду на слабкий вогонь, додати сметану. Перемішати, накрити сковорідку кришкою, потримати на вогні 3-5 хвилин і зняти з плити.

Картопляний гарнір з сюрпризом

Інгредієнти:​​

Картопля відварна

Сіль

Перець чорний молотий

Мускатний горіх (за бажанням)

Для начинки:

Масло вершкове

Зелень свіжа (петрушка або кріп)

Часник

М'ясо куряче відварне

Сир

Рецепт приготування картопляного гарніру:

Знадобиться будь-яка форма. Духовку розігріти до 210-220 °C. Варену картоплю розім'яти товкачем для пюре або звичайною виделкою. Додати в пюре мелений перець і сіль, якщо варена картопля несолона. Викласти пюре в форму, щільно утрамбувати та акуратно вичавити з форми на деко, покрите пергаментом. Зробити в центрі картопляної башточки поглиблення і покласти туди шматочок вершкового масла. Подрібнити часник і зелень разом з нарізаним шматочками маслом (або перемішати подрібнені часник і зелень з розм'якшеним маслом). Часникову олію із зеленню викласти на плівку, сформувати ковбаску. Зелене масло можна покласти в поглиблення зверху, а можна помістити шматочок масла між двома шарами картоплі. Всередину картоплі можна заховати якусь начинку, наприклад міні-моцарелу або шматочки відвареного курячого м'яса. Курку можна викласти зверху, зробивши бортики на картопляній вежі, або між шарами картоплі. До курячого м'яса можна додати смажену цибулю або зелене масло. Начинку з курячого м'яса зверху присипати тертим сиром. Відправити в розігріту духовку на 10 хвилин. Перемкнути на режим "гриль" і потримати картоплю в духовці ще 5 хвилин. Якщо гриля немає, запікати в духовці 15-20 хвилин, поки не почне трохи підрум'янюватися.

Кекси Брауні

Інгредієнти:​​

Масло вершкове – 180 г

Шоколад – 100 г

Цукор – 200 г

Яйця – 4 шт.

Борошно – 100 г

Какао – 40 г

Розпушувач – 1 ч.л.

Рецепт приготування капкейків брауні:

Вершкове масло розтопити з шоколадом на водяній бані, трохи остудити та злегка збити міксером. Додати цукор і знову добре збити. Далі по одному додаємо яйця і після кожного збиваємо масу протягом хвилини. У окремому посуді просіюємо борошно, какао і розпушувач. Об'єднуємо сухі та рідкі інгредієнти й вимішуємо тісто до однорідності. Розкладаємо тісто у формочки (кількість тіста розрахована десь на 12-14 кексів). Випікаємо шоколадні кексики в розігрітій до 180 градусах духовці близько 20 хвилин.

Чайний грог з прянощами

Інгредієнти:​​

Чай чорний – 1 ст. л. (6 г)

Вода – 500 мл

Коньяк або темний ром – 50 мл

Кориця – 1 паличка

Гвоздика – 2 бутони

Лимон – 0,5 шт.

Цукор (або мед, або цукровий сироп) – за смаком

Рецепт приготування чайного грогу з прянощами:

У заварник насипте чорний чай, відразу додайте прянощі – гвоздику і корицю. Залийте заварку з прянощами окропом, закрийте кришечку й дайте чаю завариться 3-5 хвилин. Вичавіть сік з половини лимона, влийте в чай. Орієнтуючись на свій смак, додайте солодкість грогу, використовуючи цукор, мед або цукровий сироп. Відразу ж влийте алкоголь. Дайте грогу ще хвилину постояти, потім розлийте в скляні чашки через ситечко, щоб позбутися від чаїнок.

Це смачно: Рецепти простих і смачних новорічних закусок