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Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
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Підготували для вас святкове меню до Старого Нового року 2020! Пропонуємо легкі та смачні рецепти приготування страв на 13 січня – закуски, салати, основна страва, гарнір, десерт та напої!
Тріо паштетів для тарталеток
Інгредієнти:
Для м'ясного паштету:
- Сир вершковий – 100 г
- М'ясо копчене, варене або смажене – 100 г
Для грибного паштету:
- Сир вершковий – 50 г
- Гриби смажені або варені – 100 г
Для зеленого паштету:
- Сир вершковий – 150 г
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Зелень свіжа – за смаком
- Часник – 1/2 зубчики
Рецепт приготування паштетів для закусок:
- Для м'ясного паштету змішайте в рівних пропорціях нарізане м'ясо і вершковий сир. Пробийте блендером.
- Для грибного паштету змішайте гриби та сир в співвідношенні 2:1 і також пробийте блендером.
- Для зеленого паштету подрібніть зелень, додайте до вершкового сиру. Очистьте огірок, натріть його на тертці та відіжміть від соку. До вершкового сиру з зеленню додайте огірок та вичавлений через прес часник й все разом перемішайте.
- Три паштету для бутербродів - зелений, грибний і м'ясної – готові.
І ще: Рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
Хрусткий салат з ананасами і куркою
Інгредієнти:
- Філе куряче – 300 г
- Ананаси консервовані – 200 г
- Сир твердий – 200 г
- Хліб білий або батон – 100 г
- Майонез – 100 мл
- Олія рослинна (для смаження) – 40 мл
Рецепт приготування салату з куркою та ананасом:
- Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. На розігріту сковороду наливаємо рослинну олію. В добре нагріту олію викладаємо нарізане філе. Підсмажуємо шматочки курки так, щоб вони покрилися рум'яною скоринкою.
- Для приготування сухариків нарізаємо білий хліб кубиками. Обсмажуємо нарізаний хліб на розігрітій сковороді, також до рум'яної скоринки.
- З банки дістаємо кільця ананасів і нарізаємо їх невеликими шматочками.
- Сир натираємо на великій тертці.
- Обсмажене куряче філе, ананаси, сир і сухарики з'єднуємо. Перемішуємо салат з сухариками.
- Для заправки салату з ананасами та куркою використовуємо майонез. Знову перемішуємо. Смачного!
Бефстроганов в грибному соусі
Інгредієнти:
- Яловичина (філе вирізка) – 500 г
- Цибуля ріпчаста – 250 г
- Гриби свіжі (печериці) – 250 г
- Олія – 6-8 ст. л.
- Гірчиця – 1-2 ч. л.
- Сметана – 5-6 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Перець чорний мелений – 0,25 ч. л.
- Зелень – за смаком
Рецепт приготування бефстроганов з грибами:
- Лук очистити, вимити та дрібно нарізати.
- Гриби вимити та дрібно нарізати.
- Розігріти на сковороді половину олії, викласти в сковороду нарізані гриби та цибулю, тушкувати на слабкому вогні (близько 20 хвилин).
- Яловичину вимити, розрізати впоперек волокон на шматки товщиною 1-2 см, відбити.
- Відбите м'ясо нарізати смужками довжиною 3-4 см.
- Масло, що залишилося розігріти в іншій сковороді, викласти м'ясо.
- На досить великому вогні посмажити м'ясо, помішуючи (приблизно 10 хвилин), посолити.
- Вийняти м'ясо на тарілку шумівкою так, щоб стікала зайва олія.
- Цибулю і гриби посолити, посипати перцем і перемішати з гірчицею.
- М'ясо додати до цибулі з грибами.
- Поставити сковороду на слабкий вогонь, додати сметану.
- Перемішати, накрити сковорідку кришкою, потримати на вогні 3-5 хвилин і зняти з плити.
Картопляний гарнір з сюрпризом
Інгредієнти:
- Картопля відварна
- Сіль
- Перець чорний молотий
- Мускатний горіх (за бажанням)
Для начинки:
- Масло вершкове
- Зелень свіжа (петрушка або кріп)
- Часник
- М'ясо куряче відварне
- Сир
Рецепт приготування картопляного гарніру:
- Знадобиться будь-яка форма.
- Духовку розігріти до 210-220 °C.
- Варену картоплю розім'яти товкачем для пюре або звичайною виделкою. Додати в пюре мелений перець і сіль, якщо варена картопля несолона.
- Викласти пюре в форму, щільно утрамбувати та акуратно вичавити з форми на деко, покрите пергаментом.
- Зробити в центрі картопляної башточки поглиблення і покласти туди шматочок вершкового масла.
- Подрібнити часник і зелень разом з нарізаним шматочками маслом (або перемішати подрібнені часник і зелень з розм'якшеним маслом).
- Часникову олію із зеленню викласти на плівку, сформувати ковбаску.
- Зелене масло можна покласти в поглиблення зверху, а можна помістити шматочок масла між двома шарами картоплі.
- Всередину картоплі можна заховати якусь начинку, наприклад міні-моцарелу або шматочки відвареного курячого м'яса. Курку можна викласти зверху, зробивши бортики на картопляній вежі, або між шарами картоплі. До курячого м'яса можна додати смажену цибулю або зелене масло.
- Начинку з курячого м'яса зверху присипати тертим сиром.
- Відправити в розігріту духовку на 10 хвилин. Перемкнути на режим "гриль" і потримати картоплю в духовці ще 5 хвилин. Якщо гриля немає, запікати в духовці 15-20 хвилин, поки не почне трохи підрум'янюватися.
Кекси Брауні
Інгредієнти:
- Масло вершкове – 180 г
- Шоколад – 100 г
- Цукор – 200 г
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 100 г
- Какао – 40 г
- Розпушувач – 1 ч.л.
Рецепт приготування капкейків брауні:
- Вершкове масло розтопити з шоколадом на водяній бані, трохи остудити та злегка збити міксером. Додати цукор і знову добре збити.
- Далі по одному додаємо яйця і після кожного збиваємо масу протягом хвилини.
- У окремому посуді просіюємо борошно, какао і розпушувач.
- Об'єднуємо сухі та рідкі інгредієнти й вимішуємо тісто до однорідності.
- Розкладаємо тісто у формочки (кількість тіста розрахована десь на 12-14 кексів).
- Випікаємо шоколадні кексики в розігрітій до 180 градусах духовці близько 20 хвилин.
Чайний грог з прянощами
Інгредієнти:
- Чай чорний – 1 ст. л. (6 г)
- Вода – 500 мл
- Коньяк або темний ром – 50 мл
- Кориця – 1 паличка
- Гвоздика – 2 бутони
- Лимон – 0,5 шт.
- Цукор (або мед, або цукровий сироп) – за смаком
Рецепт приготування чайного грогу з прянощами:
- У заварник насипте чорний чай, відразу додайте прянощі – гвоздику і корицю.
- Залийте заварку з прянощами окропом, закрийте кришечку й дайте чаю завариться 3-5 хвилин.
- Вичавіть сік з половини лимона, влийте в чай. Орієнтуючись на свій смак, додайте солодкість грогу, використовуючи цукор, мед або цукровий сироп.
- Відразу ж влийте алкоголь.
- Дайте грогу ще хвилину постояти, потім розлийте в скляні чашки через ситечко, щоб позбутися від чаїнок.
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