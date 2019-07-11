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Коли свято Петра і Павла 2019: дата та історія святкування в Україні

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коли відзначають день Петра і Павла 2019

День Петра і Павла вважається одним з найважливіших релігійних свят для християн. Віряни щороку святкують день на честь цих апостолів. Читайте далі та дізнайтеся, коли цьогоріч треба святкувати Петра і Павла.

Віряни святкують день апостолів Петра і Павла одразу після завершення Петрового посту – 12 липня. У 2019 році ця дата припадає на п'ятницю.

І ще: Свято Петра і Павла 2019: традиції, обряди та прикмети 12 липня

У народі цей день ще називають так: Петрів день, Петри і Павли, Петрівки, Петровські гуляння, свято сонця.

Історія свята Петра і Павла

Апостол Петро був одним із найближчих учнів Христа. Окрім цього, він мандрував, щоб проповідувати у різних країнах й робити чудеса. Він зцілював хворих та воскрешав мертвих, а ще був першим єпископом Римським. Його перу належать два Соборних Послання. Загинув він мученицькою смертю – його розіп'яли на хресті вниз головою. Апостол Петро поплатився за християнську віру в 67 році. Вважається, що святий Петро має ключі від Царства Небесного – закриває і відкриває ворота до раю.

Апостол Павло спочатку не був християнином й мав інше ім'я (Савло), а навіть навпаки – боровся проти християн. Потім Господь прикликав його до апостольства й Павло змінив віру. Він написав 14 Послань й багато страждав за те, що поширював християнську віру світом. Його земний шлях закінчився у 67 році в Римі – йому відтяли голову.

Цих святих вшановують в один день, тому що вважається, що вони загинули в один час. Дата вшанування їхньої пам'яті обрана не випадково – саме у цей день перенесли реліквії апостолів з Риму в Сан-Себастьян. Згодом цей день 12 липня став розглядатися як день загального мучеництва святих Петра і Павла. У церкві святкування на честь апостолів Петра і Павла має найвищий статус торжества. Також цих святих називають первоверховними, адже вони були першими проповідниками-християнами, які поширювали віру.

Коли свято Петра і Павла 2019: дата та історія святкування в Україні - фото 340071

До теми: Привітання зі святом Петра і Павла у віршах, прозі, смс і картинках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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