Коли День Святого Миколая 2018: дата в Україні і світі

День Святого Миколая – одне з найулюбленіших і найбільш довгоочікуваних свят для всіх. Коли ж ми будемо відзначати День Святого Миколая у 2018 році?

День Святого Миколая – християнське свято, яке православні відзначають 19 грудня, а католики – 6 грудня. Цікаво, що на відміну від більшості святих, Святий Миколай – історична постать.

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Якого числа День Святого Миколая 2018 в Україні:

День Святого Миколая в Україні прийнято відзначати 19 грудня. Кожна дитина знає, що в ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай приносить подарунок і залишає його під подушкою. Але так відбувається в нашій країні, а як же ця традиція виглядає у інших народів? І як Миколай став Санта-Клаусом?

День Святого Миколая – одне з найулюбленіших світ для всіх

Дата, коли святкують Миколая в світі:

Спочатку Святий Миколай був покровителем моряків і дітей. А коли запровадили свято на честь нього, в Голландії з'явилася традиція роздавати подарунки дітям. День Святого Миколая вони святкували 9 грудня, а вже пізніше Миколай став радувати діточок не лише 9 грудня, а й на Різдво.

Католики святкують День Святого Миколая 6 грудня

Приблизно така ж традиція існувала і в Німеччині, коли в день пам'яті святого, 6 грудня, служителі Кельнського собору дарували дітям випічку та фрукти. А ось появу Санта-Клауса швидше пов'язують з творами Клемента Кларка Мура, який у "Приході Святого Миколая" описав його як доброго великого дідуся. З тих пір ця традиція і поширилася по всьому світу, а найбільше прижилася у США.

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