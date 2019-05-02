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В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше

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Середня зп в Україні - фото 1
Середня зп в Україні

Державна служба статистики оприлюднила розмір середньої зарплати в Україні за підсумками березня. Дізнайтеся, наскільки зросла оплата праці в першому кварталі 2019 та як заробляють жителі регіонів.

За інформацією Держстату, середня номінальна заробітна плата у березні 2019 році становила 10 237 гривень, що у 2,5 раза вище за рівень мінімалки (4173 гривень).

Це цікаво: Жителі яких регіонів України заробляють найбільше

Порівняно з лютим розмір середньої зарплати збільшився на 8,6%, а за останній рік – на 22,1%.

Динаміка середньої зп за останні 12 місяців - фото 325297

Цікаво, що найвищі зарплати в Україні отримують працівники фінансової та страхової галузі – в середньому 20,5 тисяч гривень. Їхній заробіток у березні зріс на 12,4%. Працівники ІТ-галузі у березні отримали 17,3 тисячі гривень, що на 5,3% більше за попередній місяць.

В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше - фото 325298
В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше - фото 325299

Найбільше зарплати зросли у промисловості (на 13%), готельному та ресторанному бізнесі (на 14%) та наданні інших видів послуг (на 14,5%).

В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше - фото 325300
В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше - фото 325301

По регіонах України найбільшу зарплатню отримають мешканці Києва – в середньому 16,2 тисячі гривень, найнижчу – жителі Чернівецької області з 7,43 тисячі гривень.

В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше - фото 325305
В Україні зросла середня зарплата: хто і де заробляє найбільше - фото 325306

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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