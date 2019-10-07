Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання

  • 72
Привітання з днем лікаря - фото 1
Привітання з днем лікаря

Картинки з Днем лікаря знадобляться у професійне свято в перший понеділок жовтня. Цьогоріч ця дата припадає на 7 жовтня. Ось найкращі вітальні листівки для лікаря – обирайте відкритку для них!

Дата святкування Міжнародного дня лікаря у 2019 році в Україні припадає на перший понеділок жовтня – 7 жовтня. Підготували найкращі привітання в картинках для лікарів з їхнім професійним святом!

ТУТ БІЛЬШЕ: Привітання з Днем лікаря українською мовою

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (власникам мобільних слід натиснути на картинку пальцем і зачекати на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Надішліть ці фото знайомим представникам цієї важливої професії: лікарям та всім тим, хто рятує наші життя.

Картинки для привітання з Днем лікаря

Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360020
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360022
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360024
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360025
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360021

Листівки з побажаннями на професійне свято лікаря

Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360026
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360019
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360018
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360027
Картинки з Днем лікаря 2019: листівки і відкритки для привітання - фото 360023

Гіфки на День лікаря

С праздником, доктор!~День медика, медработника
Поздравления медикам коллегам~День медика, медработника
С днем медика!~День медика, медработника
Поздравительная открытка врачу~День медика, медработника
Открытки с Днем Врача~День медика, медработника

До теми: Картинки з Днем медика: вітальні листівки, відкритки і фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3434
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 758
ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
  • 03 жовтня, 12:10
  • 920
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне