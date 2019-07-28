Картинки з Днем ангела Володимира: відкритки і листівки на іменини

Найкращі привітання у картинках з Днем ангела Володимира 2019 потішать ваших знайомих Володимирів в їхнє свято. 28 липня не забудьте поздоровити іменинників – ось найкращі листівки й відкритки для Володі!

Картинки з Днем ангела Володимира подарують гарний настрій винуватцям свята. Найкращі привітання з іменинами у картинках, а також прикольні листівки та смішні відкритки – у добірці від Радіо МАКСИМУМ!

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Відзначимо, що ім'я Володимир походить зі слов'янської та означає "володіти світом". Свої іменини власники цього імені відзначають у день вшанування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

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Гарні картинки з Днем ангела Володимира

Прикольні відкритки на іменини Володимиру

Листівки з побажаннями Володі на іменини

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