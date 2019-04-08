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Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела

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З іменинами, Алло! - фото 1
З іменинами, Алло!

8 квітня свій День ангела відзначає Алла. Поздоровте сьогодні власниць цього імені, адже вони так чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!

Ім'я Алла походить з арабської мови та означає "богиня". Існує також версія, що воно перекладається з готської як "майстриня на всі руки". Власниці цього імені відзначають свій День ангела двічі на рік: 8 квітня та 31 січня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!

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Привітання з Днем ангела Алли 2019 у віршах

***

Ти Алла наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.

З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

****

Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

Прикольний вірш іменинниці

***

Сьогодні, Аллочко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.

І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,

І котик походжає —
Тобі добра бажає.

***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!

***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***
Алла! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!

***
В День Ангела Алла,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щаслива будь!
Й про все погане ти забудь!

***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Аллочка, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

***
Алло, з Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319552

СМС поздоровлення з іменинами Аллі

***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Алла — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!

***
В День Ангела Алли бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***
Алла, з Днем ангела тебе,
З святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.

***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!

***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Аллі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***
В День Ангела бажаю
Я Аллі більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!

***
Алло люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

Вітання на День ангела Алли у прозі

***

***
У День ангела хочу побажати тобі, Алло, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***
Вітаю тебе, Аллочко, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ​​ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили і цінували тебе .

***

Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Алла! Вітаю з Днем Ангела Алли! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була. Нехай Господь благословить тебе на добрі справи!

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!


***

Алло, в День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

***
Алла, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!

Вітальні картинки і листівки на іменини

Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319563
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319564
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319565
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела - фото 319566

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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