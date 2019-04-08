На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела
-
- 155
8 квітня свій День ангела відзначає Алла. Поздоровте сьогодні власниць цього імені, адже вони так чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!
Ім'я Алла походить з арабської мови та означає "богиня". Існує також версія, що воно перекладається з готської як "майстриня на всі руки". Власниці цього імені відзначають свій День ангела двічі на рік: 8 квітня та 31 січня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Гарні вірші для привітання
- Короткі SMS поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Привітання з Днем ангела Алли 2019 у віршах
***
Ти Алла наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
****
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала,багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Прикольний вірш іменинниці
***
Сьогодні, Аллочко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято -
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все - тобі, усе - для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого -
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Алла! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
В День Ангела Алла,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щаслива будь!
Й про все погане ти забудь!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Аллочка, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Алло, з Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.
СМС поздоровлення з іменинами Аллі
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Алла — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!
***
В День Ангела Алли бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Алла, з Днем ангела тебе,
З святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Аллі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
В День Ангела бажаю
Я Аллі більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!
***
Алло люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
Вітання на День ангела Алли у прозі
***
***
У День ангела хочу побажати тобі, Алло, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Вітаю тебе, Аллочко, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили і цінували тебе .
***
Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.
***
Алла! Вітаю з Днем Ангела Алли! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була. Нехай Господь благословить тебе на добрі справи!
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Алло, в День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.
***
Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
***
Алла, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!
Вітальні картинки і листівки на іменини
Читайте також: Усі вітальні відкритки з Днем ангела
-
16:55Джон Сноу з Гри престолів станцював спокусливий стриптиз: відео
-
16:42Метро Києва відмовляється від жетонів: коли запрацюють зміни
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
16:13Стала відома ціна годинника-смартфона Nubia Alpha
-
16:04Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:52Черговий кінець світу: Нібіру знову може знищити Землю
-
15:31Складаний флагман Samsung показали на живому відео
-
15:21Ангел Victoria's Secret у білизні показала залаштунки зйомок: відео
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
14:53Трішки проспав: втомлений пес став зіркою мережі
-
14:33Гаряча українська телеведуча постала повністю оголеною на новому фото
-
14:17Як залежність від смартфона впливає на вагу
-
13:52Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків
-
13:31Тут спекотно: зірка реаліті-шоу показала форми у новій зйомці
-
13:11Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела
-
12:57Нідерландець здійснив найтривалішу подорож на електрокарі
-
12:41Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки
-
12:29Трон Наполеона продали на аукціоні за шалену суму
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
11:27MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака
-
11:16Фахівці назвали корисну кількість віджимань
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини