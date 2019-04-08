Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела

8 квітня свій День ангела відзначає Алла. Поздоровте сьогодні власниць цього імені, адже вони так чекають на привітання з іменинами. Ось найкращі побажання українською у віршах, прозі, смс та картинках для них!

Ім'я Алла походить з арабської мови та означає "богиня". Існує також версія, що воно перекладається з готської як "майстриня на всі руки". Власниці цього імені відзначають свій День ангела двічі на рік: 8 квітня та 31 січня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Ось вітання на іменини українською мовою, які подарують винуватицям свята гарний настрій!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

***

Ти Алла наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

****

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Прикольний вірш іменинниці

***

Сьогодні, Аллочко, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято -

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все - тобі, усе - для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого -

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Алла! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

В День Ангела Алла,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щаслива будь!

Й про все погане ти забудь!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Аллочка, ви наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Алло, з Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Алла — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Хай маленьке ангелятко,

Принесе любов у хатку,

Хай дитинку звеселяє,

Сон її охороняє,

У дитини нині свято-

Іменини ангеляти!

***

В День Ангела Алли бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Алла, з Днем ангела тебе,

З святом цим я привітаю,

Хай в усьому повезе

Я ж від себе побажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Вірних, чуйних друзів,

Радісних і добрих снів,

Й сміх дзвінкий в окрузі.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Аллі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

В День Ангела бажаю

Я Аллі більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

***

Алло люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

***

У День ангела хочу побажати тобі, Алло, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе, Аллочко, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Люба Алло, я тебе щиро вітаю з днем ​​ангела і хочу побажати, щоб дорога у твоєму житті була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була найдосконалішою, щоб тебе щиро любили і цінували тебе .

***

Алла, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

***

Алла! Вітаю з Днем Ангела Алли! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була. Нехай Господь благословить тебе на добрі справи!

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!



***

Алло, в День твого Ангела хочу побажати йти по життю з бравими силами, чуйністю серця і добротою душі, роблячи кожен крок впевнено і благородно, вірно і легко. Нехай життя буде щасливим океаном, нехай доля дарує справжню любов і удачу, а твій ангел буде завжди насторожі.

***

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвічує Вас на всяк час, зберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.

***

Алла, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!

Читайте також: Усі вітальні відкритки з Днем ангела