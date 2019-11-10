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Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 листопада 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 11.10 – 17.10
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 12, 16
- Несприятливі дні: 11, 14
Новий тиждень принесе Овнам чимало натхнення для романтичних справ, тому пора реалізовувати задумане та тішити своїх половинок. А от самотнім представникам цього знаку Зодіаку варто менше зависати у своїх мріях та зосереджувати більше уваги на реальних цілях. Зорі радять усім не забувати про самореалізацію та підготовку планів на найближче майбутнє.
Телець
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 14, 15
Тельцям новий тиждень листопада прогнозує приємний час, і це стосується не лише закоханих, а й самотніх. Ловіть удачу за хвіст та не соромтесь вимагати у долі більшого. Ви здатні на великі цілі, якщо не будете надто перейматись через думку оточення. Тому варто уважніше ставитись до вибору близьких людей.
Близнюки
- Сприятливі дні: 14, 16
- Несприятливі дні: 11,17
Близнюки цього тижня в ударі, тому хапатимуться за всі справи водночас. Звісно ж, ви можете похизуватись неймовірними уміннями тайм-менеджменту, однак у любовних справах не варто все робити за чітким розкладом. Тому приділіть увагу найдорожчим, не думаючи про те, що за пів години вам пора бігти далі.
Рак
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 11, 15
У Раків тиждень буде дуже осіннім та атмосферним, тож можете повноцінно віддатись меланхолії та увімкнути режим "романтика". Це потішить і кохану людину, і може привернути увагу потенційного партнера у випадку самотніх представників знаку. Зорі пророкують хороший період в особистому житті.
Лев
- Сприятливі дні: 14, 15
- Несприятливі дні: 16, 17
Левам цього тижня щаститиме у всіх сферах життя, і романтична також не виняток. Тому спробуйте зробити список цілей та завдань, які справді варті ваших зусиль. Трохи зусиль, гарного настрою та підтримки від найближчих - і ви отримаєте чудовий результат, про який могли і не підозрювати.
Діва
- Сприятливі дні: 14, 17
- Несприятливі дні: 15, 16
У Дів новий тиждень листопада промайне неймовірно швидко, тому, якщо у вас є чимало важливих завдань, то краще зробіть собі список. Так зможете знайти час для себе та коханої людини. Самотнім Дівам не варто надто засмучуватись через власний статус, а краще не соромитись збільшувати коло знайомих.
Терези
- Сприятливі дні: 15, 16
- Несприятливі дні: 12, 14
Терезам продовжують заздрити більшість знаків Зодіаку, адже світла смуга життя є вашою основною. Приділяйте більше часу коханим та своїм цілям, а також менше звертайте увагу на думку інших. Ви здатні підкорити гори, якщо підійдете до цього серйозно.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 16, 17
- Несприятливі дні: 14, 15
Скорпіонам цього тижня випаде нагода покращити своє життя. Деяким представникам пощастить отримати все прямісінько в руки, але більшості потрібно буде добряче попрацювати над тим, щоб отримати бажаний результат. Так буде у всіх сферах життя, і романтична - не виняток.
Стрілець
- Сприятливі дні: 11, 16
- Несприятливі дні: 14, 17
Стрільцям зорі рекомендують цього тижня знайти час для близьких людей, які зможуть не лише покращити ваше самопочуття, а й дати кілька хороших порад. У вас чимало перспектив, тому працюйте над мріями і цілями у цей чудовий для змін час.
Козеріг
- Сприятливі дні: 15, 17
- Несприятливі дні: 12, 14,
Козерогам у новому тижні листопада удача усміхнеться на всі 32, тому варто братись за давні і забуті плани, які можуть бути доволі перспективними. Зберіться з силами та організуйте свій час так, щоб не обділити увагою нікого з близьких. Самотнім представникам ж краще добре роззирнутись навколо.
Водолій
- Сприятливі дні: 12, 14
- Несприятливі дні: 11, 15
У Водоліїв новий тиждень листопада буде сповнений романтичної атмосфери, адже ваш настрій буде на висоті. А кінець тижня принесе вам багато нових і приємних вражень. Тому уникайте негативних емоцій та зосередьте увагу лише на хорошому, якого у вашому житті зараз вдосталь.
Риби
- Сприятливі дні: 15, 17
- Несприятливі дні: 14, 16
Зорі радять Рибам зробити перерву та нарешті відпочити від ритму, які вони самі собі ввели. Ваша трудолюбність вражає всіх навколо, але здоров'я та кохана людина потребують уваги також. Не намагайтесь вигадати собі додаткові завдання, а краще навчіться відновлювати фізичні та емоційні сили. Попереду на вас чекає чималий досвід, до якого варто бути готовим.
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