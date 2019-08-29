Горіховий Спас 2019: заборони, що не можна робити на Третього Спаса

що не можна робити 29 серпня на Третій Спас

Третій Спас – Горіховий або Хлібний – припадає на кінець серпня й ніби готує до близького приходу осені. Читайте, що не можна робити в цей день 29 серпня.

Цьогоріч 29 серпня, у четвер, Горіховий Спас завершує цикл літніх християнських свят. У народі це свято охрестили саме такою назвою невипадково. Кінець серпня здавна вважався періодом достигання горіхів, тому сімейний похід до лісу наприкінці літа був обов'язковим, позаяк збирати урожай належало як дорослим, так і малим, а частину урожаю обов'язково освячували в церкві.

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Заборони на свято 29 серпня

У цей день не варто йти у ліс без горіхового оберега. Вважається, що саме він здатен захистити від нечистої сили та заздрісних поглядів.

Тримайтеся осторонь конфліктних ситуацій і в жодному разі не провокуйте їх самі. У цей день варто бути максимально лояльним до навколишніх та бути готовим прийти на допомогу кожній людині.

Забудьте про лінощі та ухиляння від роботи. Горіховий Спас – час збирання врожаю, тому продуктивно попрацювати на городі не буде зайвим.

У селах не можна було прохолоджуватися та сидіти без діла, адже потрібно було встигнути зібрати весь врожай.

Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.

Також не можна випікати хліб з торішнього насіння. Потрібно з'їсти випічку з нового врожаю.

Прикмети на Горіховий Спас

Хороший врожай горіхів – наступного року буде багато хліба.

Хто на Горіховий Спас знайде двійчатий або трійчастий горіх, той скоро розбагатіє.

Цей день сприятливий для поїздок, а все задумане здійсниться.

Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

Якщо річки, болота та озера не хвилюються від вітру, на воді човни стоять спокійно – осінь буде тиха, а зима без хурделиць й заметів пройде.

Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

Бліді зірки – до ясної та сухої погоди.

Якщо зірки з'явилися над шаром хмар, чекай сильного вітру.

День сприятливий для здійснення подорожей.

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