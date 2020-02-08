GO-A – Соловей: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Гурт "GO-A" представив пісню з традиційними українськими етномотивами до Нацвідбору на Євробачення 2020. Запальна композиція під назвою "Соловей" виконується українською мовою. Слухайте новий трек та вчіть слова!

Електро фолк-гурт також візьме участь у конкурсі. Гурт "Go-A" виступить у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 8 лютого. Музиканти змагатимуться за право представляти Україну в Роттердамі.

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Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Слухати онлайн Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:

Текст і слова пісні "Соловей"

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити - не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити - не вміла забути.

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