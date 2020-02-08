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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

GO-A – Соловей: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

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гурт GO-A - фото 1
гурт GO-A

Гурт "GO-A" представив пісню з традиційними українськими етномотивами до Нацвідбору на Євробачення 2020. Запальна композиція під назвою "Соловей" виконується українською мовою. Слухайте новий трек та вчіть слова!

Електро фолк-гурт також візьме участь у конкурсі. Гурт "Go-A" виступить у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020, який відбудеться 8 лютого. Музиканти змагатимуться за право представляти Україну в Роттердамі.

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Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Слухати онлайн Go-A – Соловей на відбір Євробачення 2020:

Текст і слова пісні "Соловей"

Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.

Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.

Слухайте також: Пісні учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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