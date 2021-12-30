Два в одному – lil HYBRID поєднав вейп та систему нагрівання тютюну: тест редакції

lil HYBRID 2.0 кардинально відрізняється від інших пристроїв IQOS, які ми бачили раніше. В новій системі lil HYBRID виробник поєднав принцип дії системи нагрівання тютюну та вейпу. В результаті вийшов унікальний девайс із гібридною технологією, який одночасно нагріває под з рідиною та тютюновий стік

Оскільки я люблю експерименти та техно-новинки, не змогла пройти повз такого hi-tech ф'южну, що, здавалося б, поєднав непоєднане. Тому вирішила протестувати новітній гаджет lil Hybrid, розібратися із принципом дії та поділитись враженнями після використання.

Комплектація lil HYBRID

Всередині акуратної коробки можна знайти сам lil Hybrid, набір користувача (інструкції), адаптер живлення для розетки, USB кабель type-C, шпильку та палички для чистки. В інструкції використання все чітко та зрозуміло розписано та проілюстровано.

Зовнішній вигляд та дизайн

Візуально lil HYBRID трохи нагадує lil SOLID 2.0. Корпус вкритий матовим пластиком з металевими вставками згори та знизу. Приємний на дотик та не вислизає з руки.

Особливістю дизайну є дисплей, що повністю займає одну з граней пристрою. Це перша система для нагрівання тютюну, яка має функціональний екран. На ньому можна побачити рівень заряду, кількість рідини в поді, підказки, час до кінця сеансу та скільки затяжок залишилось.

Наприклад, якщо у поді закінчилась рідина, на екрані з'явиться піктограма картриджа з краплею над нею. А коли ви вставите стік та под, на екрані з'явиться зворотній відлік до кінця попереднього нагрівання та до початку сеансу використання.

Під ковпачком можна побачити відсік для картриджа та камеру для стіка. Сам стік можна вставляти, не знімаючи ковпачок, достатньо відсунути повзунок. Ще на ковпачку є прозорі вставки, через які видно кількість рідини в картриджі. Загалом пристрій має лаконічний та навіть футуристичний дизайн. Такий аксесуар приємно викладати на стіл разом зі смартфоном та ключами від авто.

Принцип роботи lil Hybrid

Пристрій нагріває одночасно тютюн (у вигляді стіка) та рідину (в одноразовому картриджі). Важливо, що саме одночасно, а не по черзі чи на вибір. У цьому є глибокий сенс.

Розробники не намагалися створити універсальну електронну сигарету, яка і швець, і жнець і на дуді грець. Таку, щоб працювала із чим завгодно — і з рідкими вейпінговими заправками, і з одноразовими подами, і зі стіками різних видів. Ймовірніше за все, таке чудовисько Франкенштейна взагалі не знайшло б своєї аудиторії. Натомість сфокусувалися не на тому, щоб вбудувати різні технології в один корпус, а на відчуттях. Вони проаналізували, що користувачам подобається у системах нагрівання тютюну та електронних сигаретах на рідинах, що не подобається, чого не вистачає. Та вирішили створити гібридний пристрій, що створить найкрутіші відчуття від процесу використання, смаку, пари тощо. Ось так і з'явився lil Hybrid.

Завдяки тому, що пристрій нагріває натуральний тютюн, зберігаються відчуття, аромат, ритуал, до якого звикли курці та користувачі систем нагрівання тютюну. Але завдяки додаванню рідини з'являється те, що раніше здавалося неможливим, чого не вистачало: багато аерозолю; фруктовий смак, що переважає над тютюновим; можливість створювати свої смаки, поєднуючи різні стіки та поди; повністю відсутній неприємний запах і потреба у чистці.

Як це працює? У пристрій одночасно встановлюються спеціальний картридж з рідиною та стік. Щойно пристрій розпізнає стік та под, запуск відбудеться автоматично. Не потрібно нічого натискати та вмикати. Тютюн та рідина нагріваються одночасно до точки випаровування. Ароматизована пара із поду змішується з легким тютюновим аерозолем зі стіка. Одного стіка вистачає на 14 затяжок (на стільки ж в середньому вистачає звичайної сигарети). А один картридж розрахований на 20 стіків, тобто пачку.

Оскільки ані тютюн, ані рідина при цьому не горять, а лише випаровуються, аерозоль від lil Hybrid не містить продуктів горіння та є значно менш шкідливим за сигаретний дим.

Вибір смаків для lil HYBRID

Переходимо до найцікавішого – смаків.

Зараз у доступі є два смаки стіків та два смаки подів. Найближчим часом обіцяють ще один смак подів.

Стіки та поди можна змішувати у будь-яких комбінаціях. І таким чином створювати такий смак як хочеться. Можна створити насичений фруктовий аромат, такий, щоб тютюн взагалі не відчувався. Або залишити легенькі нотки тютюну на фоні. Чи навпаки обрати чистий тютюновий аромат. Можна зробити смак з ментолом або взагалі без нього. Солодший чи м'якший – як захочеш.

Повернемось до смаків стіків. Важливо розуміти, що під даний пристрій підходять лише нові стіки від MIIX. У разі використання будь-яких інших стіків, таких як HEETS, FIIT чи інші, lil HYBRID не розпочне нагрівання і просигналізує про це на екрані.

Стіки MIIX Regular – це чистий тютюновий смак, без ароматизованих домішок. Їх можна використовувати як базу під будь-який под. З чим не поєднай, буде класно. Стіки MIIX Mix – це фруктові стіки, абрикосові з ментолом.

Картриджі з рідиною для lil HYBRID – це поки що Coral (аромат дині) та Regular (нейтральний аромат, що просто збільшує кількість аерозолю). Найближчим часом обіцяють ще один – Magenta з виноградним смаком. До речі, в поді з рідиною не міститься нікотин. Він лише додає більше аерозолю та яскравий аромат.

Мій фаворит – поки що тютюнові стіки + под із динею.

Зазначу, що купити стіки та поди, а також сам пристрій, можна у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі у фірмових магазинах IQOS Space або ж в онлайн-магазині з безкоштовною доставкою.

Переваги використання lil HYBRID

Однозначно до цього списку варто віднести те, що:

lil HYBRID не потрібно чистити , адже стіки захищені з обох сторін фільтрами, тож немає конекту з тютюном. Для мене це виявилось дуже важливим, адже всі інші девайси потрібно регулярно чистити, а це інколи ой як не хочеться робити.

, адже стіки захищені з обох сторін фільтрами, тож немає конекту з тютюном. Для мене це виявилось дуже важливим, адже всі інші девайси потрібно регулярно чистити, а це інколи ой як не хочеться робити. Дуже приємний та ненав'язливий фруктовий аромат завдяки тому, у девайс додали вейпінгові фічі.

завдяки тому, у девайс додали вейпінгові фічі. Наявність екрану . Це щось новеньке, адже в жодному з електронних пристроїв для нагрівання тютюну я такого не бачила. Дисплей сигналізує про все, що потрібно під час сеансу та догляду. А також він ідеально поєднується з дизайном та привертає зацікавлені погляди перехожих.

. Це щось новеньке, адже в жодному з електронних пристроїв для нагрівання тютюну я такого не бачила. Дисплей сигналізує про все, що потрібно під час сеансу та догляду. А також він ідеально поєднується з дизайном та привертає зацікавлені погляди перехожих. Можливість поєднувати смаки та відкривати для себе нові комбінації. Адже всім хочеться різноманіття. Інколи під солодкий напій хочеться простого смаку диму та навпаки. Це найбільший плюс для мене.

lil HYBRID – це абсолютно нова система нагрівання тютюну. Можна сміливо сказати, що вона приверне увагу любителів поекспериментувати, а можливо й стане новим трендом 2022 року. З нею можна стильно виглядати, приємно пахнути і найголовніше – отримувати максимум задоволення від використання.