Другий Святвечір або Голодна кутя: які страви повинні бути на столі напередодні Водохреща

Віряни відзначають 18 січня Другий Святвечір. Потрібно готувати пісні страви, їх кількість на столі повинна бути непарною. Читайте далі та дізнайтеся, що поставити на стіл на Голодну кутю.

Вранці 18 січня віряни відвідують церкву та освячують воду, тому глеки та бідончики заведено прикрашати колосками або сухоцвітами.

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18 січня українці святкується Водохресний Святвечір, на який потрібно приготувати особливу пісну вечерю. Від ранку й до самої вечері заведено цілий день нічого не їсти. Вечерю починайте зі святої води, а далі коштують кутю, яку готують з зерна, меду, горіхів, маку та родзинок, й запивають узваром.

Ввечері 18 січня, з появою першої зірки на небі, вся сім'я сідає за стіл. Традиції у кожному регіоні відрізняються, наприклад, на Галичині Другий Святвечір називають Щедрою кутею, а готують, окрім куті та узвару, ще пісні вареники, голубці, борщ з вушками, гриби, пампухи тощо. Деякі робити звикли готувати менш як 12 страв, але кількість залишається непарною. У деяких районах випікають спеціальний хліб саме на вечерю. А от наступного дня, на Водохреще, 19 січня стіл стає багатим: з холодцем, ковбасами, салатами та іншими вже не пісними наїдками.

Страви на Другий Святвечір

Голодна кутя

Узвар

Пісний борщ з вушками

Гречані млинці

Пісні голубці

Пісні вареники

Грибна підливка

Салат з буряка та чорносливу

Вінегрет

Капусняк

Запечені яблука

Пампухи

Вишневий кисіль

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