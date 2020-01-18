На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Другий Святвечір або Голодна кутя: які страви повинні бути на столі напередодні Водохреща
-
- 23
Віряни відзначають 18 січня Другий Святвечір. Потрібно готувати пісні страви, їх кількість на столі повинна бути непарною. Читайте далі та дізнайтеся, що поставити на стіл на Голодну кутю.
Вранці 18 січня віряни відвідують церкву та освячують воду, тому глеки та бідончики заведено прикрашати колосками або сухоцвітами.
І ще: Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах
18 січня українці святкується Водохресний Святвечір, на який потрібно приготувати особливу пісну вечерю. Від ранку й до самої вечері заведено цілий день нічого не їсти. Вечерю починайте зі святої води, а далі коштують кутю, яку готують з зерна, меду, горіхів, маку та родзинок, й запивають узваром.
Ввечері 18 січня, з появою першої зірки на небі, вся сім'я сідає за стіл. Традиції у кожному регіоні відрізняються, наприклад, на Галичині Другий Святвечір називають Щедрою кутею, а готують, окрім куті та узвару, ще пісні вареники, голубці, борщ з вушками, гриби, пампухи тощо. Деякі робити звикли готувати менш як 12 страв, але кількість залишається непарною. У деяких районах випікають спеціальний хліб саме на вечерю. А от наступного дня, на Водохреще, 19 січня стіл стає багатим: з холодцем, ковбасами, салатами та іншими вже не пісними наїдками.
Страви на Другий Святвечір
- Голодна кутя
- Узвар
- Пісний борщ з вушками
- Гречані млинці
- Пісні голубці
- Пісні вареники
- Грибна підливка
- Салат з буряка та чорносливу
- Вінегрет
- Капусняк
- Запечені яблука
- Пампухи
- Вишневий кисіль
До теми: Водохреще 2020: традиції і прикмети на свято Хрещення Господнє
-
17:24Pocophone F2 таки буде: Poco став незалежним від Xiaomi брендом
-
16:536-річний хлопчик зібрав 170 тисяч доларів на порятунок коал: як йому це вдалося
-
16:39Секретну дієту Роналду злили в мережу
-
16:25Другий Святвечір або Голодна кутя: які страви повинні бути на столі напередодні Водохреща
-
16:13До Олімпіади в Токіо придумали "просту японську мову"
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:57Microsoft випустила новий браузер на базі Chromium
-
15:45Водохреще 2020: традиції і прикмети на свято Хрещення Господнє
-
15:31З молотка піде перший кабріолет Lexus LC 500: покупець отримає приємні бонуси
-
15:15Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
-
15:00Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах
-
14:52Це треба бачити: творець Зоряних воєн потримав у руках маленького Йоду
-
14:302019 рік став другим з найтепліших в історії
-
14:14Виробник елітних годинників створив модель з найчорнішого матеріалу на Землі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Найкращі напої для ідеальної фігури
-
13:34Голодна кутя і меню на Другий Святий вечір: рецепти приготування страв
-
13:22Картинки з Водохрещем 2020: відкритки, листівки і фото з Йорданом
-
13:13Настя Каменських показала спекотне фото з відпочинку
-
12:44ТОП-50 найкращих треків для тренування
-
12:20Ломаченко зворушливо привітав Усика з 33-річчям
-
11:45Вона буде шокована: три основні типи чоловічих маніпуляцій
-
11:15У мережі показали, як виглядатиме PlayStation 5
-
10:43Це може стати причиною постійного відчуття голоду
-
10:17Дорофєєва і Дантес зачарували романтичним знімком
-
16:536-річний хлопчик зібрав 170 тисяч доларів на порятунок коал: як йому це вдалося
-
15:15Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
-
12:44ТОП-50 найкращих треків для тренування
-
09:46Ці авіакомпанії – лідери в Україні
-
08:14Чому пізній сніданок на вихідних – не найкраща ідея
- 17 січня
-
20:06Що пили українці на початку 90-х: ностальгійна добірка алкогольних напоїв
-
18:21Як смачно і правильно приготувати кролика: рецепти з фото
-
16:20Олі Поляковій – 36: фото і відео, як змінювалась королева ночі впродовж кар'єри
-
14:30ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
-
12:25Максимум тренування: 5 книг про те, як покращити пам’ять
-
10:37Тест: Вгадай фільм з Джимом Керрі по фото
-
10:20Названі найдорожчі міста світу: які місця посіли Київ, Одеса, Львів та Харків
-
07:16Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах
- 16 січня
-
22:235 правил ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
11:37Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння
-
07:15Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
- 15 січня
-
22:23Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися
-
20:00ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня