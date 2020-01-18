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Водохреще Голос країни

Другий Святвечір або Голодна кутя: які страви повинні бути на столі напередодні Водохреща

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що приготувати на другу святу вечерю - фото 1
що приготувати на другу святу вечерю

Віряни відзначають 18 січня Другий Святвечір. Потрібно готувати пісні страви, їх кількість на столі повинна бути непарною. Читайте далі та дізнайтеся, що поставити на стіл на Голодну кутю.

Вранці 18 січня віряни відвідують церкву та освячують воду, тому глеки та бідончики заведено прикрашати колосками або сухоцвітами.

І ще: Привітання на Водохреще: віншування на Йордан для дітей і дорослих у віршах

18 січня українці святкується Водохресний Святвечір, на який потрібно приготувати особливу пісну вечерю. Від ранку й до самої вечері заведено цілий день нічого не їсти. Вечерю починайте зі святої води, а далі коштують кутю, яку готують з зерна, меду, горіхів, маку та родзинок, й запивають узваром.

Ввечері 18 січня, з появою першої зірки на небі, вся сім'я сідає за стіл. Традиції у кожному регіоні відрізняються, наприклад, на Галичині Другий Святвечір називають Щедрою кутею, а готують, окрім куті та узвару, ще пісні вареники, голубці, борщ з вушками, гриби, пампухи тощо. Деякі робити звикли готувати менш як 12 страв, але кількість залишається непарною. У деяких районах випікають спеціальний хліб саме на вечерю. А от наступного дня, на Водохреще, 19 січня стіл стає багатим: з холодцем, ковбасами, салатами та іншими вже не пісними наїдками.

Другий Святвечір або Голодна кутя: які страви повинні бути на столі напередодні Водохреща - фото 380572

Страви на Другий Святвечір

  • Голодна кутя
  • Узвар
  • Пісний борщ з вушками
  • Гречані млинці
  • Пісні голубці
  • Пісні вареники
  • Грибна підливка
  • Салат з буряка та чорносливу
  • Вінегрет
  • Капусняк
  • Запечені яблука
  • Пампухи
  • Вишневий кисіль

До теми: Водохреще 2020: традиції і прикмети на свято Хрещення Господнє

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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