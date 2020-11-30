Довбодятли, я навчу вас любити країну, – Потап прокоментував дуетну пісню з Бузовою: відео

Потап різко відповів активісту Сергію Стерненку, котрий нещодавно присвятив ролик дуету репера разом з російською співачкою Ольгою Бузовою. Коханому Насті Каменських не сподобалися висловлювання колишнього лідера одеського "Правого сектору", якому він присвятив 5-хвилинний ролик.

Усе почалося з того, що репер Потап розповів про запис дуетної композиції зі співачкою та телеведучою Ольгою Бузовою. Зауважимо, що остання не соромиться виступати в окупованому Криму. Це й обурило Сергія Стерненка. Він записав ролик і виклав його на своєму ютубі.

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Репер Потап наступного ж дня виклав на своїй сторінці в інстаграмі відеовідповідь. У ролику на 5 хвилин він намагається виправдати вибір співачки для дуету, а також звинуватити у всьому смаки українських слухачів. Мовляв, ТОП-чарти заполонили виконавці з Росії, тож потрібно бути в тренді, щоб витіснити їх. Ба більше, опитування серед підписників Потапа виявило, що вони хочуть, щоб він заспівав з Ольгою Бузовою. Репер не довго думав, запропонувавши їй співпрацю.

"Ми запитали наших фанів, як вони ставляться до такого дуету, вони підтримали нас. Де ж ви були? Легко писати, коли поїзд пішов... До речі, пісня вийшла дуже прикольна, ви ще будете підспівувати... Ви б зі мною краще не гралися, бо скажуть, що ви проєкт Потапа", – відреагував артист.

Також він додав, що Бузова – яскрава особистість. І що вона – шанс розширити аудиторію, завдяки колаборації з найвпливовішою персоною російського шоубізнесу.

Різко він висловився і в сторону Стерненка, заявивши, що в Україні артисти "потрапляють під прес таких довбодятлів, як ти". Репер додав: "І я, як українець, навчу вас любити мою країну. Тому що можна любити і Потапа і Україну водночас".

Додамо, що нещодавно підопічна Потапа, Надя Дорофєєва, представила свій сольний трек "Горит". І тут не минулося без зашквару. Частину кліпу зняли на місці, де убивали героїв Небесної Сотні. Це надзвичайно розлютило користувачів мережі, які не оцінили "танців на крові". Активіст Стерненко і цій відеороботі присвятив окремий ролик:

Наостанок Потап додав: "Ви – слабенькі, ви – не лідери. Ви – не ікони, ви не можете повести Україну вперед. Ви тільки гальмуєте своєю поляризацією суспільство. Нам потрібні інші люди – такі, як я. Я заслужений артист України, вважаю, що можу записуватися будь з ким".

Під постом Потапа користувачі розділилися на 2 табори: один дуже сподобалася новина про дует з Ольгою Бузовою, а інші не могли стримувати обурення:

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