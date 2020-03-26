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Доктор Віра 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал українського серіалу на 1+1

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доктор Віра фінал - фото 1
доктор Віра фінал

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Фінальні 15 і 16 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у четвер, 26 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, чим закінчився серіал!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі. Особисте і професійне життя головної героїні "Доктор Віра" склалося цілком вдало. Прекрасні чоловік і дочка, хороша робота. Про що ще можна мріяти? Проте доля підступна і непередбачувана. Завжди може все перевернутися з ніг на голову.

Дивіться також: 13, 14 серія драми "Доктор Віра"

Зникнення чоловіка, виявлення брехні, важка та відповідальна робота, маленька хвора донька, квола матір, яку потрібно доглядати, звинувачення, суд, плітки – що життя підкине Вірі наступного разу? І чи закінчиться все хорошим фіналом?

Як складеться подальша доля жінки, дивіться в останніх епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 15 серія від 26-03-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 16 серія від 26-03-2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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