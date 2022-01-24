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День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у лютому, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у лютому.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у лютому.
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Усі Дні Ангела у лютому вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на лютий 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 лютого
|
Антон, Арсеній, Єфим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір
|
2 лютого
|
Єфим, Захар, Лаврентій, Лев, Павло, Інна, Римма
|
3 лютого
|
Євген, Іван, Ілля, Максим, Ян, Агнія, Анна
|
4 лютого
|
Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Йосип, Леон, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Еммануїл, Яків, Ян
|
5 лютого
|
Геннадій, Клим, Серафим, Теодор, Федір, Євдокія, Катерина, Катаріна
|
6 лютого
|
Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ян, Ксенія, Оксана
|
7 лютого
|
Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Петро, Степан, Фелікс, Філіп
|
8 лютого
|
Аркадій, Гавриїл, Давид, Іван, Йосип, Клим, Петро, Семен, Теодор, Федір, Ян, Марія
|
9 лютого
|
Дмитро, Іван, Петро, Ян
|
10 лютого
|
Варфоломій, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Гнат, Леонтій, Теодор, Федір, Ольга
|
11 лютого
|
Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків, Ян
|
12 лютого
|
Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян, Пелагея
|
13 лютого
|
Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита, Ян
|
14 лютого
|
Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій
|
15 лютого
|
Василь
|
16 лютого
|
Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян, Анна
|
17 лютого
|
Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Анна, Катерина, Катаріна
|
18 лютого
|
Антон, Макар, Михайло, Агата, Олександра, Василіса
|
19 лютого
|
Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастян, Юліан, Ян, Христина, Марія, Марта, Марфа
|
20 лютого
|
Олександр, Олексій, Лука, Петро
|
21 лютого
|
Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір
|
22 лютого
|
Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон, Ян
|
23 лютого
|
Яким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина
|
24 лютого
|
Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар
|
25 лютого
|
Олексій, Антон, Євген, Марія
|
26 лютого
|
Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян, Анна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотинія
|
27 лютого
|
Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір
|
28 лютого
|
Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян, Єфросинія, Софія
Картинки з Днем ангела
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