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День ангела у червні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у червні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у червні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у червні.
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Усі Дні Ангела у червні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на червень 2021
|
Дата
|
Ім'я
|
1 червня
|
Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія
|
2 червня
|
Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна
|
3 червня
|
Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона
|
4 червня
|
Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія
|
5 червня
|
Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія
|
6 червня
|
Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана
|
7 червня
|
Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян
|
8 червня
|
Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона
|
9 червня
|
Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія
|
10 червня
|
Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона
|
11 червня
|
Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна
|
12 червня
|
Василь, Яків
|
13 червня
|
Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина
|
14 червня
|
Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра
|
15 червня
|
Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана
|
16 червня
|
Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан
|
17 червня
|
Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія
|
18 червня
|
Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір
|
19 червня
|
Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла
|
20 червня
|
Олександр, Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Ігнат, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна
|
21 червня
|
Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія
|
22 червня
|
Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла
|
23 червня
|
Олександр, Олексій, Василь, Іван, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна
|
24 червня
|
Варфоломій, Марія
|
25 червня
|
Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Анна
|
26 червня
|
Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Олександра, Анна, Антоніна, Пелагея
|
27 червня
|
Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Павло, Серафим
|
28 червня
|
Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір
|
29 червня
|
Костянтин, Михайло, Петро, Тихон
|
30 червня
|
Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Еммануїл, Пелагея
Картинки з Днем ангела
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