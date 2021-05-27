День ангела у червні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у червні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з літніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у червні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у червні.

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Усі Дні Ангела у червні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на червень 2021

Дата Ім'я 1 червня Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія 2 червня Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна 3 червня Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона 4 червня Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія 5 червня Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія 6 червня Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана 7 червня Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян 8 червня Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона 9 червня Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія 10 червня Денис, Дмитро, Захар, Ігнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона 11 червня Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна 12 червня Василь, Яків 13 червня Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина 14 червня Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра 15 червня Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана 16 червня Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан 17 червня Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія 18 червня Аполлон, Гавриїл, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір 19 червня Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла 20 червня Олександр, Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Ігнат, Лев, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна 21 червня Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія 22 червня Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла 23 червня Олександр, Олексій, Василь, Іван, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна 24 червня Варфоломій, Марія 25 червня Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Анна 26 червня Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Олександра, Анна, Антоніна, Пелагея 27 червня Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Павло, Серафим 28 червня Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір 29 червня Костянтин, Михайло, Петро, Тихон 30 червня Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Еммануїл, Пелагея

Картинки з Днем ангела

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