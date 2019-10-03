День ангела Олега 2019: значення імені та характер його власників

День ангела Олега – чудове свято для іменинників. Розповідаємо вам про значення імені Олег та його особливості, походження, характер, а також сумісність з професіями та іншими іменами.

Ім'я Олег має скандинавське походження й означає "святий". Свій День ангела власники цього імені святкують 3 жовтня.

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Олег чудово підходить хлопцям, які народилися під знаком зодіаку Близнюки. У дитинстві діти з цим іменем володіють такими якостями: імпульсивний, норовливий, успішний, ризикований, уразливий, кмітливий і активний. У дитинстві Олег легко піддається чужому впливу і може швидко засвоїти дурні звички, тому батькам треба стежити за колом знайомих свого сина.

Зазвичай в Олега досить складний характер, людина він непересічна, але й часом дволика. Олег погано ставиться до людей, які не дослухаються до його думку, ненавидить лідерів і тих, хто може домінувати над ним, уникає спілкування з дуже яскравими особистостями.

Зате Олег добряк і хороший друг, про такого товариша можна тільки мріяти, його підтримка багато чого варта – він ніколи не кине в біді, совість не дозволить, не зрадить, і взагалі, завжди намагається бути корисним оточенню

Які професії підходять для Олега