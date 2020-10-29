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Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень

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#ЯнаMAXIMUM - фото 1
#ЯнаMAXIMUM

Щобудня в ефірі Радіо МАКСИМУМ розігруємо захищені смартфони Sigma mobile та по 2000 гривень! Читай правила акції, як виграти подарунки #ЯнаMAXIMUM

Вже з 2 листопада на Радіо MAXIMUM стартує новий крутий розіграш разом з Sigma mobile, тож розповідаємо, як взяти у ньому участь. Все дуже просто!

Правила розіграшу:

  1. Сфоткай радіоприймач із частотою Радіо MAXIMUM, або зроби скріншот свого прослуховування з сайту MAXIMUM.FM чи мобільної аплікації.
  2. Прикольно підпиши фото і запости його в Instagram або Facebook під хештегом ЯНАMAXIMUM. Переконайся, що твоя сторінка у відкритому доступі і всі можуть бачити цей допис.
  3. Слухай ефір, аби почути своє ім'я серед переможців.

Не втрачай шанс перемогти!

Читайте також: Правила акції #ЯнаMAXIMUM

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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