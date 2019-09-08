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9 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 вересня, відзначають Міжнародний день краси, а також День українського кіно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого і Пімена Палестинського. У цей день всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Дмитро, Володимир, Степан, Іван, Михайло та Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День тестера
- Міжнародний день краси
- 1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.
- 1850 — Каліфорнію офіційно прийняли у США як 31-й штат.
- 1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров першим у всьому світі зробив на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу.
- 1920 — створено Київський авіаційний завод.
- 1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.
- 1991 — Проголошено незалежність Таджикистану
- 2006 — розпочався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ
- 1585 — Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал
- 1667 — Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо. Рідний брат італійського альтиста, композитора, педагога Джузеппе Тореллі.
- 1737 — Луїджі Гальвані, італійський медик і фізик, ім'я якого носять гальванічні елементи.
- 1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.
- 1789 — Вільям Кренч Бонд, американський астроном.
- 1897 — Євген Цісик, стрілець УСС, музикант (скрипка), диригент театрального оркестру, композитор.
- 1903 — Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР.
- 1908 — Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей (Диявол на пагорбах, Серед жінок) оповідань, лірико-філософських есе.
- 1928 — Сол Ле Вітт (англ. Sol LeWitt), художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму; син вихідців з України.
- 1941 — Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, автор мови програмування C, розробник операційної системи Unix.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою
- Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними
- Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною
- Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно
- На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися та кричати на інших, а також зациклюватись на негативних думках
- Не можна працювати у городі та займатись важкою фізичною роботою
- Не можна ходити босим вранці по росі
- Не можна зривати ягоди та фрукти з чужих городів
- Не можна вживати алкогольні напої
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