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9 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 вересня – понеділок

Сьогодні, 9 вересня, відзначають Міжнародний день краси, а також День українського кіно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого і Пімена Палестинського. У цей день всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Дмитро, Володимир, Степан, Іван, Михайло та Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День тестера
  • Міжнародний день краси
  • 1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.
  • 1850 — Каліфорнію офіційно прийняли у США як 31-й штат.
  • 1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров першим у всьому світі зробив на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу.
  • 1920 — створено Київський авіаційний завод.
  • 1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.
  • 1991 — Проголошено незалежність Таджикистану
  • 2006 — розпочався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
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Міжнародний день краси

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ

  • 1585 — Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал
  • 1667 — Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо. Рідний брат італійського альтиста, композитора, педагога Джузеппе Тореллі.
  • 1737 — Луїджі Гальвані, італійський медик і фізик, ім'я якого носять гальванічні елементи.
  • 1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.
  • 1789 — Вільям Кренч Бонд, американський астроном.
  • 1897 — Євген Цісик, стрілець УСС, музикант (скрипка), диригент театрального оркестру, композитор.
  • 1903 — Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР.
  • 1908 — Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей (Диявол на пагорбах, Серед жінок) оповідань, лірико-філософських есе.
  • 1928 — Сол Ле Вітт (англ. Sol LeWitt), художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму; син вихідців з України.
  • 1941 — Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, автор мови програмування C, розробник операційної системи Unix.
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Денніс Рітчі / PVSM

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою
  • Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними
  • Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною
  • Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно
  • На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та кричати на інших, а також зациклюватись на негативних думках
  • Не можна працювати у городі та займатись важкою фізичною роботою
  • Не можна ходити босим вранці по росі
  • Не можна зривати ягоди та фрукти з чужих городів
  • Не можна вживати алкогольні напої

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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