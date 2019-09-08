9 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 вересня, відзначають Міжнародний день краси, а також День українського кіно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого і Пімена Палестинського. У цей день всюди на Київській Русі славили горобину, тому свято має ще одну назву - Горобинник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Дмитро, Володимир, Степан, Іван, Михайло та Анфіса. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День тестера

Міжнародний день краси

1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.

1850 — Каліфорнію офіційно прийняли у США як 31-й штат.

1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров першим у всьому світі зробив на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу.

1920 — створено Київський авіаційний завод.

1944 — СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки.

1991 — Проголошено незалежність Таджикистану

2006 — розпочався космічний політ астронавтки NASA, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Міжнародний день краси

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ВЕРЕСНЯ

1585 — Арман Жан дю Плессі, герцог де Рішельє, французький політичний діяч, кардинал

1667 — Феліче Тореллі, італійський художник доби пізнього бароко і рококо. Рідний брат італійського альтиста, композитора, педагога Джузеппе Тореллі.

1737 — Луїджі Гальвані, італійський медик і фізик, ім'я якого носять гальванічні елементи.

1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський діяч.

1789 — Вільям Кренч Бонд, американський астроном.

1897 — Євген Цісик, стрілець УСС, музикант (скрипка), диригент театрального оркестру, композитор.

1903 — Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович), український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР.

1908 — Чезаре Павезе, італійський письменник і перекладач, один з найвидатніших італійських письменників ХХ ст. Автор повістей (Диявол на пагорбах, Серед жінок) оповідань, лірико-філософських есе.

1928 — Сол Ле Вітт (англ. Sol LeWitt), художник і скульптор, одна з ключових фігур післявоєнного американського мінімалізму і концептуалізму; син вихідців з України.

1941 — Денніс Рітчі, американський вчений-інформатик, автор мови програмування C, розробник операційної системи Unix.

Денніс Рітчі / PVSM

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою

Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними

Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною

Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно

На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та кричати на інших, а також зациклюватись на негативних думках

Не можна працювати у городі та займатись важкою фізичною роботою

Не можна ходити босим вранці по росі

Не можна зривати ягоди та фрукти з чужих городів

Не можна вживати алкогольні напої

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