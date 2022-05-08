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війна

9 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 травня – понеділок

Сьогодні, 9 травня, у світі відзначають Другий день пам'яті та примирення, віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 травня, віряни вшановують святого Василія Амасійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василій, Іван, Микола, Петро та Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Другий день пам'яті та примирення.
  • Всесвітній день справедливої торгівлі.
  • Всесвітній день мігруючих птахів.
  • День Європи.
  • 1913 — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.
  • 1913 — на екрани Франції вийшов фільм "Фантомас" — перша в довгому ряду екранізація.
  • 1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
  • 1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків.
  • 1922 — узятий під домашній арешт Патріарх Московський і всієї Русі Тихон.
  • 1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.
  • 1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною. На ЦА ім. Фрунзе приземлився Лі-2 з екіпажем А. Семенкова, що доставив у Москву акт про капітуляцію нацистської Німеччини.
  • 1950 — створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.
  • 1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.
  • 1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.
  • 2012 — під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва "Sukhoi Superjet 100".
  • 2018 — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.
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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ТРАВНЯ

  • 1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч, Президент УГВР.
  • 1906 — Ячницький Аполлон Володимирович, український актор театру і кіно, актор Київського театру російської драми ім. Лесі Українки. Син художника-авангардиста Аристарха Лентулова.
  • 1918 — Микола Панасьєв, український актор.
  • 1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.
  • 1945 — Юпп Гайнкес, німецький футболіст та футбольний тренер.
  • 1947 — Амано Юкія, японський дипломат, генеральний директор (МАГАТЕ, 2009).
  • 1995 — Віктор Дяченко, український телеведучий, журналіст, диктор, актор дубляжу.
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Віктор Дяченко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зозуля голосно співає – на гарну погоду.
  • Голос зозулі нагадує квакання – може піти дощ.
  • Не видно верхівок хмар – не виключено, що почнеться гроза.
  • Вранці заморозки – велика ймовірність їх повторення через тиждень.
  • Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.
  • Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилося повністю.
  • Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні краще не робити спонтанних покупок.
  • Не можна у цей день позичати друзям гроші.
  • Заборонено сердитися на рідних.

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