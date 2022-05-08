9 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 травня, у світі відзначають Другий день пам'яті та примирення, віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 9 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 травня, віряни вшановують святого Василія Амасійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василій, Іван, Микола, Петро та Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Другий день пам'яті та примирення.

Всесвітній день справедливої торгівлі.

Всесвітній день мігруючих птахів.

День Європи.

1913 — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.

1913 — на екрани Франції вийшов фільм "Фантомас" — перша в довгому ряду екранізація.

1919 — Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1920 — проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків.

1922 — узятий під домашній арешт Патріарх Московський і всієї Русі Тихон.

1927 — парламент Австралії переїхав до нової столиці — Канберри.

1945 — офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною. На ЦА ім. Фрунзе приземлився Лі-2 з екіпажем А. Семенкова, що доставив у Москву акт про капітуляцію нацистської Німеччини.

1950 — створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

1955 — Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.

1962 — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

2012 — під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва "Sukhoi Superjet 100".

2018 — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ТРАВНЯ

1890 — Кирило Осьмак, український військовий і політичний діяч, Президент УГВР.

1906 — Ячницький Аполлон Володимирович, український актор театру і кіно, актор Київського театру російської драми ім. Лесі Українки. Син художника-авангардиста Аристарха Лентулова.

1918 — Микола Панасьєв, український актор.

1936 — Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.

1945 — Юпп Гайнкес, німецький футболіст та футбольний тренер.

1947 — Амано Юкія, японський дипломат, генеральний директор (МАГАТЕ, 2009).

1995 — Віктор Дяченко, український телеведучий, журналіст, диктор, актор дубляжу.

Віктор Дяченко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зозуля голосно співає – на гарну погоду.

Голос зозулі нагадує квакання – може піти дощ.

Не видно верхівок хмар – не виключено, що почнеться гроза.

Вранці заморозки – велика ймовірність їх повторення через тиждень.

Вранці погода вітряна – скоро буде тепло і ясно.

Пора садити картоплю, якщо листя на березі розпустилося повністю.

Теплий вечір і зоряне небо – до хорошого урожаю хліба.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не робити спонтанних покупок.

Не можна у цей день позичати друзям гроші.

Заборонено сердитися на рідних.

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