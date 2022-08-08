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9 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
9 серпня в православній церкві вшановують пам'ять святого Пантелеймона, християнського мученика.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Пантелеймон, Микола, Климентій, Герман, Анфіса, Амвросій, Сава, Наум. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день корінних народів світу.
- 1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.
- 1919 — Велика Британія оголосила протекторат над Персією.
- 1919 — Київська група Армії УНР, очолювана Юрієм Тютюнником, визволила від більшовиків Жмеринку.
- 1940 — завершено будівництво залізниці Берлін – Багдад.
- 1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді (випущений лише 1944 року).
- 1944 — Вінстон Черчилль прибув до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто.
- 1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії.
- 1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.
- 1965 — Сингапур одержав незалежність від Малайзії.
- 1974 — На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і на даний час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку.
- 1990 — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак почали прибувати американські війська.
- 1992 — у Барселоні пройшло офіційне закриття Олімпійських ігор, на котрих об'єднана команда колишніх республік СРСР посіла перше місце, завоювавши 112 медалей.
- 1999 — президент РФ Єльцин відправив у відставку уряд Сергія Степашина і назвав голову ФСБ Володимира Путіна своїм спадкоємцем на президентських виборах.
ХТО НАРОДИВСЯ 9 СЕРПНЯ
- 1911 — Вільям Альфред Фаулер (англ. William Alfred «Willie» Fowler), американський астрофізик, нобелівський лауреат.
- 1914 — Туве Маріка Янссон (швед. Tove Marika Jansson), шведська письменниця.
- 1919 — Тетяна Черторизька, українська мовознавиця.
- 1926 — Євген Грицяк, член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в Норильских таборах 1953 року.
- 1938 — Леонід Кучма, президент України (1994–2004).
- 1957 — Мелані Гріффіт, американська кіноактриса.
- 1963 — Вітні Елізабет Г'юстон, американська попспівачка, володарка премій Ґреммі та Еммі.
- 1973 — Філіппо Індзагі, італійський футболіст, чемпіон Європи, форвард Ювентуса і Мілана.
- 1973 — Олександр Пономарьов, український співак учасник Євробачення.
- 1976 — Олена Ляшенко, українська фігуристка.
- 1994 — Брунцвик Оксана Михайлівна, координатор організації "Донори Ужгорода".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
- Якщо мурахи вхід до мурашника закладають – скоро піде дощ.
- Коники стрибають і скрекочуть – до сухої і ясної погоди.
- Якщо хворий у церкві відстоїть молебень, а вдома молитиметься на ікону Пантелеймона – найближчим часом одужає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні невдалий день для полювання і риболовлі.
- У цей день м'ясо погано перетравлюється, тому їсти його не рекомендується.
- Заборонено нині займатися важкою фізичною працею.
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