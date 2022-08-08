9 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

9 серпня в православній церкві вшановують пам'ять святого Пантелеймона, християнського мученика.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 9 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Пантелеймон, Микола, Климентій, Герман, Анфіса, Амвросій, Сава, Наум. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день корінних народів світу.

1910 — американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину.

1919 — Велика Британія оголосила протекторат над Персією.

1919 — Київська група Армії УНР, очолювана Юрієм Тютюнником, визволила від більшовиків Жмеринку.

1940 — завершено будівництво залізниці Берлін – Багдад.

1942 — британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Магатму Ґанді (випущений лише 1944 року).

1944 — Вінстон Черчилль прибув до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизанів Йосипом Броз Тіто.

1945 — СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії.

1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.

1965 — Сингапур одержав незалежність від Малайзії.

1974 — На межі імпічменту і відсторонення від посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і на даний час єдиним), президентом Сполучених Штатів, що подав у відставку.

1990 — у Саудівську Аравію для воєнної операції вторгнення в Ірак почали прибувати американські війська.

1992 — у Барселоні пройшло офіційне закриття Олімпійських ігор, на котрих об'єднана команда колишніх республік СРСР посіла перше місце, завоювавши 112 медалей.

1999 — президент РФ Єльцин відправив у відставку уряд Сергія Степашина і назвав голову ФСБ Володимира Путіна своїм спадкоємцем на президентських виборах.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 СЕРПНЯ

1911 — Вільям Альфред Фаулер (англ. William Alfred «Willie» Fowler), американський астрофізик, нобелівський лауреат.

1914 — Туве Маріка Янссон (швед. Tove Marika Jansson), шведська письменниця.

1919 — Тетяна Черторизька, українська мовознавиця.

1926 — Євген Грицяк, член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в Норильских таборах 1953 року.

1938 — Леонід Кучма, президент України (1994–2004).

1957 — Мелані Гріффіт, американська кіноактриса.

1963 — Вітні Елізабет Г'юстон, американська попспівачка, володарка премій Ґреммі та Еммі.

1973 — Філіппо Індзагі, італійський футболіст, чемпіон Європи, форвард Ювентуса і Мілана.

1973 — Олександр Пономарьов, український співак учасник Євробачення.

1976 — Олена Ляшенко, українська фігуристка.

1994 — Брунцвик Оксана Михайлівна, координатор організації "Донори Ужгорода".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

Якщо мурахи вхід до мурашника закладають – скоро піде дощ.

Коники стрибають і скрекочуть – до сухої і ясної погоди.

Якщо хворий у церкві відстоїть молебень, а вдома молитиметься на ікону Пантелеймона – найближчим часом одужає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні невдалий день для полювання і риболовлі.

У цей день м'ясо погано перетравлюється, тому їсти його не рекомендується.

Заборонено нині займатися важкою фізичною працею.

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