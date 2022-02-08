9 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають Міжнародний день стоматолога, а віряни – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 лютого, вшановують перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Анна, Йосип, Катерина, Дмитро, Петро, Марон та Тит.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день стоматолога

Всесвітній день китів

День м'яса в Японії

День читання в ванній

1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон з'явився по Дніпру)

1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 20 тис. козаків на будівництво Ладозького та Донського каналів

1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку

1863 — американець Елансон Крейг запатентував вогнегасник

1893 — пройшов перший у світі сеанс стриптизу (Париж, Мулен Руж). Стриптизерку і заарештувала поліція, через що у місті почались заворушення

1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса

1904 — напад Японії на Порт-Артур та початок російсько-японської війни

1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків

1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ, загинули кілька тисяч людей

1918 — підписано Берестейський мирний договір, відповідно до якого Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою

1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген)

1923 — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва

1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури

1934 — сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта

1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М)

1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року

1955 — відкрився Римський метрополітен

1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern

1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів

1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings

1991 — литовці проголосували за незалежність

1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців

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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО

1441 — Алішер Навої, узбецький поет і мислитель, а також видатний гуманіст середньовіччя Сходу

1737 — Томас Пейн, письменник і політичний філософ (Століття розуму)

1773 — Вільям Генрі Гаррісон, 9-й президент США

1815 — Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист

1826 — Костянтин Трутовський, український живописець та графік

1846 — Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса"

1885 — Альбан Берг, австрійський композитор

1910 — Жак Моно, французький біохімік

1928 — Рінус Міхелс, видатний нідерландський футболіст та тренер, винахідник тотального футболу

1937 — Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано

1942 — Керол Кляйн (Кінг), американська співачка та композитор

1943 — Джо Пеші, американський кіноактор (Один вдома, Смертельна зброя, Славні хлопці)

1945 — Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена

1979 — Мена Суварі, голлівудська кіноакторка (Американський пиріг, Американська краса)

1081 — Том Хіддлстон, популярний англійський актор (Локі у кіновсесвіті MARVEL)​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання;

Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме;

Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним;

Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою;

Якщо птахи літають низько над землею, то це до опадів.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна пересаджувати рослини;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна брати та давати у борг.

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