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9 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають Міжнародний день стоматолога, а віряни – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 9 лютого, вшановують перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Анна, Йосип, Катерина, Дмитро, Петро, Марон та Тит. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день стоматолога
- Всесвітній день китів
- День м'яса в Японії
- День читання в ванній
- 1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон з'явився по Дніпру)
- 1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 20 тис. козаків на будівництво Ладозького та Донського каналів
- 1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку
- 1863 — американець Елансон Крейг запатентував вогнегасник
- 1893 — пройшов перший у світі сеанс стриптизу (Париж, Мулен Руж). Стриптизерку і заарештувала поліція, через що у місті почались заворушення
- 1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса
- 1904 — напад Японії на Порт-Артур та початок російсько-японської війни
- 1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків
- 1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ, загинули кілька тисяч людей
- 1918 — підписано Берестейський мирний договір, відповідно до якого Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою
- 1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген)
- 1923 — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва
- 1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури
- 1934 — сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта
- 1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М)
- 1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року
- 1955 — відкрився Римський метрополітен
- 1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern
- 1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.
- 1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів
- 1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings
- 1991 — литовці проголосували за незалежність
- 1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground
- 2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.
- 2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО
- 1441 — Алішер Навої, узбецький поет і мислитель, а також видатний гуманіст середньовіччя Сходу
- 1737 — Томас Пейн, письменник і політичний філософ (Століття розуму)
- 1773 — Вільям Генрі Гаррісон, 9-й президент США
- 1815 — Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист
- 1826 — Костянтин Трутовський, український живописець та графік
- 1846 — Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса"
- 1885 — Альбан Берг, австрійський композитор
- 1910 — Жак Моно, французький біохімік
- 1928 — Рінус Міхелс, видатний нідерландський футболіст та тренер, винахідник тотального футболу
- 1937 — Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано
- 1942 — Керол Кляйн (Кінг), американська співачка та композитор
- 1943 — Джо Пеші, американський кіноактор (Один вдома, Смертельна зброя, Славні хлопці)
- 1945 — Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена
- 1979 — Мена Суварі, голлівудська кіноакторка (Американський пиріг, Американська краса)
- 1081 — Том Хіддлстон, популярний англійський актор (Локі у кіновсесвіті MARVEL)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання;
- Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме;
- Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним;
- Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою;
- Якщо птахи літають низько над землею, то це до опадів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна пересаджувати рослини;
- Не можна тримати вдома поламані речі;
- Не можна брати та давати у борг.
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