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9 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 лютого – середа

Сьогодні, 9 лютого, у світі відзначають Міжнародний день стоматолога, а віряни – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 лютого, вшановують перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Анна, Йосип, Катерина, Дмитро, Петро, Марон та Тит.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 490599

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день стоматолога
  • Всесвітній день китів
  • День м'яса в Японії
  • День читання в ванній
  • 1667 — у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон з'явився по Дніпру)
  • 1722 — у Петербурзі видано царський указ про висилку 20 тис. козаків на будівництво Ладозького та Донського каналів
  • 1849 — на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку
  • 1863 — американець Елансон Крейг запатентував вогнегасник
  • 1893 — пройшов перший у світі сеанс стриптизу (Париж, Мулен Руж). Стриптизерку і заарештувала поліція, через що у місті почались заворушення
  • 1900 — Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса
  • 1904 — напад Японії на Порт-Артур та початок російсько-японської війни
  • 1909 — у США прийняли перший закон про заборону наркотиків
  • 1918 — війська Червоної армії під командуванням М. Муравйова після п'ятиденного артилерійського бомбардування захопили столицю Української Народної республіки Київ, загинули кілька тисяч людей
  • 1918 — підписано Берестейський мирний договір, відповідно до якого Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою
  • 1920 — Шпіцбергенський трактат визначив міжнародно-правовий статус архіпелагу Свальбард (Шпіцберген)
  • 1923 — повстання засуджених до розстрілу отаманів Холодного Яру в Лук'янівській в'язниці Києва
  • 1929 — у Москві розпочався перший тиждень української літератури
  • 1934 — сформований воєнно-політичний союз Балканська Антанта
  • 1942 — у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М)
  • 1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року
  • 1955 — відкрився Римський метрополітен
  • 1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern
  • 1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.
  • 1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів
  • 1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings
  • 1991 — литовці проголосували за незалежність
  • 1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground
  • 2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.
  • 2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців
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Atikah Akhtar on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО

  • 1441 — Алішер Навої, узбецький поет і мислитель, а також видатний гуманіст середньовіччя Сходу
  • 1737 — Томас Пейн, письменник і політичний філософ (Століття розуму)
  • 1773 — Вільям Генрі Гаррісон, 9-й президент США
  • 1815 — Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист
  • 1826 — Костянтин Трутовський, український живописець та графік
  • 1846 — Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса"
  • 1885 — Альбан Берг, австрійський композитор
  • 1910 — Жак Моно, французький біохімік
  • 1928 — Рінус Міхелс, видатний нідерландський футболіст та тренер, винахідник тотального футболу
  • 1937 — Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано
  • 1942 — Керол Кляйн (Кінг), американська співачка та композитор
  • 1943 — Джо Пеші, американський кіноактор (Один вдома, Смертельна зброя, Славні хлопці)
  • 1945 — Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена
  • 1979 — Мена Суварі, голлівудська кіноакторка (Американський пиріг, Американська краса)
  • 1081 — Том Хіддлстон, популярний англійський актор (Локі у кіновсесвіті MARVEL)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання;
  • Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме;
  • Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним;
  • Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то це до опадів.
Benjamin Voros on Unsplash - фото 495426
Benjamin Voros on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна пересаджувати рослини;
  • Не можна тримати вдома поламані речі;
  • Не можна брати та давати у борг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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