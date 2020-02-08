9 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 лютого, віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Іоанна Златоуста. Він був візантійським церковним діячем та славився своїми псалмами й проповідями. Цікаво, що у Візантії та на Русі його вважали ідеалом проповідника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 9 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Йосип, Дмитро, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День стоматолога

1263 – при Дауґавґриві, що у сучасній Латвії, литовське військо під командуванням князя Тренети розбило лівонських хрестоносців.

1667 – у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир'я між Річчю Посполитою і Московським царством, за яким Україна була поділена навпіл (кордон пройшов по Дніпру).

1722 – у Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тисяч козаків на будівництво Ладозького каналу і 10 тисяч козаків на будівництво Донського каналу.

1849 – на території Папської держави революціонери проголосили Італійську Республіку.

1863 – американець Елансон Крейґ запатентував вогнегасник.

1893 – прем'єра опери Дж. Верді "Фальстаф" у Мілані.

1893 – відбувся перший у світі сеанс стриптизу (Париж, "Мулен Руж"). Арешт стриптизерки поліцією викликав заворушення в місті.

1897 – в Російській імперії розпочався перший загальний перепис населення (126,4 млн осіб, з яких 22,6 млн українців).

1900 – Двайт Ф. Девіс заснував тенісний турнір на Кубок Девіса.

1904 – у Жовтому морі, поблизу порту Чемульпо, на початку російсько-японської війни відбулася битва крейсера "Варяг" і канонерки "Кореєць" з японською ескадрою.

1909 – у США прийняли перший закон про заборону наркотиків.

1918 – підписано Берестейський мирний договір, згідно з яким Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, Османська імперія і Болгарське царство визнали УНР самостійною державою.

1923 – повстання отаманів Холодного Яру у Лук'янівській в'язниці в Києві.

1929 – у Москві розпочався перший тиждень української літератури.

1931 – російський співак Ф. Шаляпін відсудив 10 тисяч франків у Радянського комерційного бюро в Парижі за піратське тиражування його пісень в СРСР.

1942 – у Києві німці заарештували Олену Телігу та інших представників української інтелігенції, переважно членів ОУН (М).

1943 – Вінстон Черчилль повідомив Йосипа Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року.

1951 – кінозірка Ґрета Ґарбо отримала американське громадянство.

1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 – "The Beatles" вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення на "Шоу Еда Саллівана". Це телешоу дивилися майже 74 млн телеглядачів.

1972 – відбувся перший виступ нової групи Пола Маккартні "Wings".

1993 – Пол Маккартні випустив сольний альбом "Off the Ground".

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЛЮТОГО

1441 – Алішер Навої, узбецький поет і мислитель. Видатний гуманіст середньовіччя Сходу.

1815 – Мадрасо Федеріко, іспанський історичний живописець і портретист.

1826 – Костянтин Трутовський, український живописець і графік.

1846 – Вільгельм Майбах, німецький інженер, конструктор першого "Мерседеса".

1885 – Альбан Берг, австрійський композитор.

1910 – Жак Моно, французький біохімік, Нобелівський лауреат.

1937 – Гільдегард Беренс, німецька оперна співачка, одна з найкращих вагнерівських сопрано.

1942 – Керол Кляйн, американська співачка та композитор, надзвичайно популярна в США в 1970-ті роки.

1943 – Джо Пеші, американський кіноактор.

1945 – Міа Ферроу, американська акторка кіно та театру, колишня дружина Френка Сінатри та Вуді Аллена.

1945 – Януш Пицяк-Пецяк, польський сучасний п'ятиборець, олімпійський чемпіон в Монреалі 1976 року, чемпіон світу.

1979 – Мена Суварі, голлівудська кіноакторка.

Джо Пеші знімався у "Сам вдома"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сліпучо-біла луна, то до холодів, червона, то до вітру.

Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.

Якщо хмари проти вітру пливуть, то до снігу.

Якщо скло запітніло, то до тепла.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Поганою прикметою в Златоустів день вважається мити голову, дарувати та отримувати подарунки. Тому утримайтеся від цих дій.

У народі вважають, що 9 лютого можуть навести сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.

Також не бажано сьогодні багато веселитися, особливо, якщо це стосується вечірок та ігор. Зробіть цей день розміреним та спокійним.

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