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9 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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9 грудня – п'ятниця

Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією, День різдвяної листівки, а також День техно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 грудня, вшановують пам'ять преподобного Аліпія, святителя Іннокентія, а також відзначають освячення церкви великомученика Георгія в Києві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Юрій, Георгій, Назар, Афанасій, Яків, Василь, Юліан, Данило, Тихон, Іван, Петро, Інокентій, Михайло, Ілля та Микола.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цього злочину
  • Міжнародний день боротьби з корупцією
  • День різдвяної листівки
  • Всесвітній день техно
  • День Незалежності у Танзанії
  • День армії у Перу
  • День військово-морського флоту у Шрі-Ланці
  • День психолога у Чилі
  • Національний день мирян у Франції
  • Національний день продавця в США
  • 1905 — у Франції прийнято закон про відокремлення церкви та держави
  • 1909 — створений футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд)
  • 1917 — у Криму створений курултай, вищий орган кримських татар
  • 1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду у галузі робітничого законодавства та відновила закон про восьмигодинний робочий день
  • 1948 — Генасамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
  • 1953 — американська компанія "Дженерал Електрик" (General Electric) оголосила про звільнення всіх комуністів
  • 1968 — у Сан-Франциско (США) на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно показав винайдені в його лабораторії комп'ютерну мишу та гіпертекст
  • 1991 — Михайло Горбачов виступив проти створення СНД
  • 1997 — зроблено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар"
  • 2004 — набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.
  • 2007 — у Ялті відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 2011 — українська студія GSC Game World заявила про закриття. Саме вона розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки, а також S.T.A.L.K.E.R. 2, проєкти компанії були заморожені аж до 2014 року, коли компанія знову повернулась до роботи
Annie Spratt on Unsplash - фото 516718
Annie Spratt on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ГРУДНЯ

  • 1608 — Джон Мілтон, видатний англійський поет
  • 1651 — Данило Туптало, український письменник, церковний та громадський діяч
  • 1717 — Йоганн Вінкельман, німецький мистецтвознавець, а також основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію
  • 1748 — Клод-Луї Бертолле, французький хімік, який першим використав хлор для відбілювання паперу та тканини
  • 1842 — Каразін Микола Миколайович, художник-баталіст та письменник, а також онук засновника Харківського університету Василя Каразіна
  • 1863 — Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець та перекладач
  • 1861 — Євген Чикаленко, український громадський та культурний діяч, меценат, теоретик і практик сільського господарства
  • 1897 — Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет і перекладач
  • 1901 — Еден фон Хорват, австрійський драматург угорського походження. Йому належать п'єси "Смерть у Моренгассі", "Казки Віденського лісу", "Дон Жуан повертається з війни", а також романи "Одвічний обиватель", "Юність без Бога" та інші
  • 1932 — Дональд Берд, американський джазовий трубач та композитор
  • 1953 — Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер (Автостопом по галактиці, Тепло наших тіл, Новий Папа)
  • 1955 — Марія Яцимирська, український філолог та політолог, доктор політичних наук Українського вільного університету, завідувач кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка
  • 1980 — Саймон Гелберг, американський режисер, комік та актор.(Теорія великого вибуху)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на вулиці мало снігу, то зима буде короткою і теплою;
  • Якщо чутно гул птахів, то до негоди;
  • Якщо у цей день заморозки, то попереду сувора зима;
  • Якщо на вулиці хуртовина, то весна буде ранньою.
Alessio Zaccaria on Unsplash - фото 516719
Alessio Zaccaria on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна вирушати у довгі та далекі поїздки;
  • Не можна брати у борг;
  • Не можна лаятись та сваритись;
  • Не можна вживати алкоголь;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна їсти сирі овочі;
  • Не можна займатись риболовлею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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