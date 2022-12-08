9 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією, День різдвяної листівки, а також День техно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 грудня, вшановують пам'ять преподобного Аліпія, святителя Іннокентія, а також відзначають освячення церкви великомученика Георгія в Києві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Юрій, Георгій, Назар, Афанасій, Яків, Василь, Юліан, Данило, Тихон, Іван, Петро, Інокентій, Михайло, Ілля та Микола.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цього злочину

Міжнародний день боротьби з корупцією

День різдвяної листівки

Всесвітній день техно

День Незалежності у Танзанії

День армії у Перу

День військово-морського флоту у Шрі-Ланці

День психолога у Чилі

Національний день мирян у Франції

Національний день продавця в США

1905 — у Франції прийнято закон про відокремлення церкви та держави

1909 — створений футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд)

1917 — у Криму створений курултай, вищий орган кримських татар

1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду у галузі робітничого законодавства та відновила закон про восьмигодинний робочий день

1948 — Генасамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього

1953 — американська компанія "Дженерал Електрик" (General Electric) оголосила про звільнення всіх комуністів

1968 — у Сан-Франциско (США) на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно показав винайдені в його лабораторії комп'ютерну мишу та гіпертекст

1991 — Михайло Горбачов виступив проти створення СНД

1997 — зроблено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар"

2004 — набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.

2007 — у Ялті відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.

2011 — українська студія GSC Game World заявила про закриття. Саме вона розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки, а також S.T.A.L.K.E.R. 2, проєкти компанії були заморожені аж до 2014 року, коли компанія знову повернулась до роботи

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ХТО НАРОДИВСЯ 9 ГРУДНЯ

1608 — Джон Мілтон, видатний англійський поет

1651 — Данило Туптало, український письменник, церковний та громадський діяч

1717 — Йоганн Вінкельман, німецький мистецтвознавець, а також основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію

1748 — Клод-Луї Бертолле, французький хімік, який першим використав хлор для відбілювання паперу та тканини

1842 — Каразін Микола Миколайович, художник-баталіст та письменник, а також онук засновника Харківського університету Василя Каразіна

1863 — Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець та перекладач

1861 — Євген Чикаленко, український громадський та культурний діяч, меценат, теоретик і практик сільського господарства

1897 — Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет і перекладач

1901 — Еден фон Хорват, австрійський драматург угорського походження. Йому належать п'єси "Смерть у Моренгассі", "Казки Віденського лісу", "Дон Жуан повертається з війни", а також романи "Одвічний обиватель", "Юність без Бога" та інші

1932 — Дональд Берд, американський джазовий трубач та композитор

1953 — Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер (Автостопом по галактиці, Тепло наших тіл, Новий Папа)

1955 — Марія Яцимирська, український філолог та політолог, доктор політичних наук Українського вільного університету, завідувач кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка

1980 — Саймон Гелберг, американський режисер, комік та актор.(Теорія великого вибуху)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулиці мало снігу, то зима буде короткою і теплою;

Якщо чутно гул птахів, то до негоди;

Якщо у цей день заморозки, то попереду сувора зима;

Якщо на вулиці хуртовина, то весна буде ранньою.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вирушати у довгі та далекі поїздки;

Не можна брати у борг;

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна їсти сирі овочі;

Не можна займатись риболовлею.

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