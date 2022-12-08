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9 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією, День різдвяної листівки, а також День техно. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 9 грудня, вшановують пам'ять преподобного Аліпія, святителя Іннокентія, а також відзначають освячення церкви великомученика Георгія в Києві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 9 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Юрій, Георгій, Назар, Афанасій, Яків, Василь, Юліан, Данило, Тихон, Іван, Петро, Інокентій, Михайло, Ілля та Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цього злочину
- Міжнародний день боротьби з корупцією
- День різдвяної листівки
- Всесвітній день техно
- День Незалежності у Танзанії
- День армії у Перу
- День військово-морського флоту у Шрі-Ланці
- День психолога у Чилі
- Національний день мирян у Франції
- Національний день продавця в США
- 1905 — у Франції прийнято закон про відокремлення церкви та держави
- 1909 — створений футбольний клуб "Боруссія" (Дортмунд)
- 1917 — у Криму створений курултай, вищий орган кримських татар
- 1918 — Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду у галузі робітничого законодавства та відновила закон про восьмигодинний робочий день
- 1948 — Генасамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
- 1953 — американська компанія "Дженерал Електрик" (General Electric) оголосила про звільнення всіх комуністів
- 1968 — у Сан-Франциско (США) на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно показав винайдені в його лабораторії комп'ютерну мишу та гіпертекст
- 1991 — Михайло Горбачов виступив проти створення СНД
- 1997 — зроблено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку "Київстар"
- 2004 — набули чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України.
- 2007 — у Ялті відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 2011 — українська студія GSC Game World заявила про закриття. Саме вона розробила відомі ігри S.T.A.L.K.E.R. i Козаки, а також S.T.A.L.K.E.R. 2, проєкти компанії були заморожені аж до 2014 року, коли компанія знову повернулась до роботи
ХТО НАРОДИВСЯ 9 ГРУДНЯ
- 1608 — Джон Мілтон, видатний англійський поет
- 1651 — Данило Туптало, український письменник, церковний та громадський діяч
- 1717 — Йоганн Вінкельман, німецький мистецтвознавець, а також основоположник сучасних уявлень про античне мистецтво та археологію
- 1748 — Клод-Луї Бертолле, французький хімік, який першим використав хлор для відбілювання паперу та тканини
- 1842 — Каразін Микола Миколайович, художник-баталіст та письменник, а також онук засновника Харківського університету Василя Каразіна
- 1863 — Борис Грінченко, український письменник, етнограф, мовознавець та перекладач
- 1861 — Євген Чикаленко, український громадський та культурний діяч, меценат, теоретик і практик сільського господарства
- 1897 — Борис Тен (Микола Хомичевський), український поет і перекладач
- 1901 — Еден фон Хорват, австрійський драматург угорського походження. Йому належать п'єси "Смерть у Моренгассі", "Казки Віденського лісу", "Дон Жуан повертається з війни", а також романи "Одвічний обиватель", "Юність без Бога" та інші
- 1932 — Дональд Берд, американський джазовий трубач та композитор
- 1953 — Джон Малкович, американський актор, продюсер та режисер (Автостопом по галактиці, Тепло наших тіл, Новий Папа)
- 1955 — Марія Яцимирська, український філолог та політолог, доктор політичних наук Українського вільного університету, завідувач кафедри мови засобів масової інформації Львівського університету імені Івана Франка
- 1980 — Саймон Гелберг, американський режисер, комік та актор.(Теорія великого вибуху)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вулиці мало снігу, то зима буде короткою і теплою;
- Якщо чутно гул птахів, то до негоди;
- Якщо у цей день заморозки, то попереду сувора зима;
- Якщо на вулиці хуртовина, то весна буде ранньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вирушати у довгі та далекі поїздки;
- Не можна брати у борг;
- Не можна лаятись та сваритись;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна їсти сирі овочі;
- Не можна займатись риболовлею.
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