9 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 березня, віряни зустрічають Свято знайдення голови Івана Хрестителя, а українці відзначають день народження Тараса Шевченка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні шанують знайдення голови Іоана Предтечі, а в народі ця дата називається Іванів день або ж Набуття. Вважається, що за погодою сьогодні можна було визначити, яке очікувати літо та яким буде врожай.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 9 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.

1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".

1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.

1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.

1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягли 350 тисяч.

1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree"

ХТО НАРОДИВСЯ 9 БЕРЕЗНЯ

1454 — Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, в честь якого названа Америка

1810 — Олексій Савич, український астроном і геодезист

1814 — Тарас Шевченко, український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч

1886 — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків і поштових марок

1908 — Тарас Бульба-Боровець, діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ"

1910 — Самюел Барбер, американський композитор.

1911 — Роберт Олійник, німецький ас українського походження, перший пілот Люфтваффе, що здобув перемогу на Східному фронті.

1921— Олексій Берест український радянський військовик, Герой України, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу

1934 — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина, яка полетіла у космос

1964 — Жульєт Бінош, французька кіноакторка, лауреат премії Оскар (Англійський пацієнт, Сімейне життя, Неймовірна легкість буття, Три кольори: синій).

1974 — Юрій Білоног, український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра.

1994 — Лейля Аджаметова, українська чемпіонка та призерка Літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики

1995 — Велл Барія, філіппінська співачка, акторка, студентка і акторка театру.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним

Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління

Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним

Якщо на деревах видно бруньки, то літо буде раннім та спекотним

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею

Не можна займатись важкою фізичною роботою

Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь

Не можна ходити босоніж по росі

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