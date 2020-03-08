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9 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 березня, віряни зустрічають Свято знайдення голови Івана Хрестителя, а українці відзначають день народження Тараса Шевченка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні шанують знайдення голови Іоана Предтечі, а в народі ця дата називається Іванів день або ж Набуття. Вважається, що за погодою сьогодні можна було визначити, яке очікувати літо та яким буде врожай.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 9 березня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Іларіон, Софрон, Грегорі, Катерина та Франческа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.
- 1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
- 1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".
- 1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
- 1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
- 1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягли 350 тисяч.
- 1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree"
ХТО НАРОДИВСЯ 9 БЕРЕЗНЯ
- 1454 — Амеріго Веспуччі, флорентійський мореплавець, в честь якого названа Америка
- 1810 — Олексій Савич, український астроном і геодезист
- 1814 — Тарас Шевченко, український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч
- 1886 — Георгій Нарбут, український художник, графік, творець державної символіки УНР, перших українських грошових знаків і поштових марок
- 1908 — Тарас Бульба-Боровець, діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновник УПА "Поліська Січ"
- 1910 — Самюел Барбер, американський композитор.
- 1911 — Роберт Олійник, німецький ас українського походження, перший пілот Люфтваффе, що здобув перемогу на Східному фронті.
- 1921— Олексій Берест український радянський військовик, Герой України, що встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу
- 1934 — Юрій Гагарін, радянський льотчик-космонавт, перша людина, яка полетіла у космос
- 1964 — Жульєт Бінош, французька кіноакторка, лауреат премії Оскар (Англійський пацієнт, Сімейне життя, Неймовірна легкість буття, Три кольори: синій).
- 1974 — Юрій Білоног, український легкоатлет, рекордсмен України у штовханні ядра.
- 1994 — Лейля Аджаметова, українська чемпіонка та призерка Літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики
- 1995 — Велл Барія, філіппінська співачка, акторка, студентка і акторка театру.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним
- Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління
- Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним
- Якщо на деревах видно бруньки, то літо буде раннім та спекотним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
- Не можна займатись важкою фізичною роботою
- Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь
- Не можна ходити босоніж по росі
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