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8 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 вересня, у світі відзначають Міжнародний день грамотності, а віряни – Різдво Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 вересня, християни західного обряду відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 8 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Наталія, Адріян, Віктор, Георгій (Юрій), Дмитро, Марія, Петро, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день грамотності.
- Міжнародний день солідарності журналістів.
- Всесвітній день фізіотерапії.
- День вибачень.
- 1888 — відбувся перший матч Англійської футбольної ліги.
- 1914 — біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район, Львівська область) штабскапітан Петро Нестеров здійснив перший в історії повітряний таран, під час якого загинув і він, і екіпаж австрійського літака.
- 1919 — поет Ґабріеле д'Аннунціо на чолі загону італійських націоналістів захопив місто Фіуме (Королівство Сербів, Хорватів і Словенців) і проголосив його незалежною "Республіка Фіуме".
- 1943 — король Віктор Еммануїл III оголосив про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників.
- 1951 — у Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. СРСР у цій акції участі не брав, і дотепер Росія як його спадкоємниця формально перебувала в стані війни з Японією.
- 1952 — вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея "Старий і море".
- 1967 — в Норвезькому морі через пожежу затонув радянський підводний човен "Ленінський комсомол" з 39 членами екіпажу.
- 1989 — у Києві заснований Народний рух України за перебудову.
- 1991 — у Києві зареєстрована найвища температура повітря 32°C для цього дня року.
- 1993 — створено Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО. Відзначається як День солідарності міст Світової культурної спадщини.
- 2005 — Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправив у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільнив із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського. Того ж дня В. Ющенко призначив виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України Юрія Єханурова.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ВЕРЕСНЯ
- 1913 — Петро Войновський, український політичний, військовий і громадський діяч.
- 1916 — Григорій Слуцький, український архітектор.
- 1922 — Оган Дурян, вірменський диригент і композитор.
- 1925 — Пітер Селлерс, британський комедійний актор.
- 1928 — Василь Сологуб, український письменник.
- 1931 — Олександр Івахненко, український художник.
- 1947 — Микола Шопша, український оперний співак.
- 1953 — Лідія Забіляста, оперна співачка, народна артистка України.
- 1963 — Вадим Перельман, кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1970 — Ніко Кейс, американська співачка і автор пісень, українка за національністю.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім гримить – до теплої осені.
- Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.
- Якщо листя з берези та дуба не опало, то зима буде суворою.
- Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.
- Багато горобини – скоро настануть холоди.
- Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні в жодному разі не можна ходити босоніж по землі.
- Заборонено переїдати цього четверга.
- Жінкам не можна працювати, в тому числі займатися рукоділлям.
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