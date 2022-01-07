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8 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 січня, віряни відзначають післясвято Різдва Христового та Собор Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 січня, відзначають післясвято Різдва Христового та Собор Пресвятої Богородиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 8 січня, іменини відзначають власники таких імен: Або, Августа, Агрипина, Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Еварест, Євтимій/Юхим, Ісаакій, Костянтин, Констанцій, Леонід, Макарія, Марія, Михайло, Никодим, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1918 — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон запропонував Чотирнадцять пунктів — програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню Першої Світової війни.
- 1919 — в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів "завершилася" роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки.
- 1926 — султан Неджду Абдель-Азіз ібн Сауд коронований у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу.
- 1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років.
- 1959 — французький генерал Шарль де Голль став першим Президентом П'ятої республіки (1958—1969).
- 1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності.
- 1976 — на засіданні міністрів країн-членів МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці оформлена Ямайська валютна система.
- 1978 — розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі почалася Ісламська революція в Ірані.
- 2004 — у Саутгемптоні відбулася церемонія "хрещення" морського суперлайнера "Queen Mary 2", найбільшого на той час у світі.
- 2020 — збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 СІЧНЯ
- 1922 — Величко Осип, український різьбяр і педагог.
- 1935 — Василь Симоненко, український поет.
- 1935 — Елвіс Преслі, американський співак.
- 1942 — Стівен Гокінг, видатний британський фізик-теоретик, член Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США.
- 1947 — Девід Бові, британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор.
- 1969 — Валентина Цербе-Несіна, українська біатлоністка, перша олімпійська медалістка незалежної України.
- 1975 — Олена Грушина, українська фігуристка.
- 1988 — Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни "Україна має талант-2", засновник гурту "Шпилясті кобзарі".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Липкий сніг обіцяє потепління.
- Північний вітер – до похолодання.
- Синиці голосно співають – до нічних заморозків.
- Якщо ворони збираються в зграї, то скоро буде завірюха.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 8 січня не можна сваритися, прибирати та займатися рукоділлям.
- Не слід у цей скупитися і економити там, де без цього можна обійтися.
- Не можна їсти з потрісканого або розбитого посуду.
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